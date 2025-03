Error estratégico que será trágico

¿Qué nos pasa a todos? ¿Cómo podemos aceptar las desmesuras absurdas y letales, inhumanas, que afligen al mundo de hoy? Europa, pionera de la democracia y el humanismo que hemos tardado siglos de luchas y penalidades por construir, ¿está perdiendo el norte de los derechos humanos, la libertad, la equidad? ¿Cómo podemos aceptar que esos payasos inestables y vociferantes de Palestina tengan engañados (por interés) a gran parte del globo terráqueo?

No existe ningún respeto para los miles de muertos recientes pertenecientes a Israel, ni tampoco para la historia. Salvando las distancias, es como si los asesinos de Hamás le dijeran a Cracovia que les cediera Auschwitz para construir allí un parque temático de diversiones tipo «túnel de los horrores», porque eso tiene «un enorme potencial económico».

¿Tan difícil es superar la incultura y comprender que la brutalidad asesina de los palestinos es la cuestión a condenar?

Tras las bestialidades de Hamás, el jefe Pedro Sánchez y su Gobierno de trolls reconocen como Estado a Palestina... ¡Qué poca vergüenza! Todo esto me suena a auténtica barbaridad, y no es broma: es un gran error estratégico que en un futuro no muy lejano será trágico.