La intencionalidad, juzgamos, juzgáis, juzgan...

Este breve comentario, escrito allá por mayo de 2014, tengo ilusión de volver a reescribirlo con algunas anotaciones más cercanas a la época en la que nos encontramos.

Sigo sin entender se retuerza la intencionalidad de la palabra.

“Estar orgulloso de nombrar y mantener como responsable de su gabinete a una mujer… estar orgulloso de haber tenido como “maestra” a una mujer…”.... Europa está llena de “mujeres preparadas”, de “hombres preparados” (Señor Arias Cañete – Año 2014).

Hoy, marzo de 2025, les guste o no a algunas personas de ideas trasnochadas, todos somos “Distintos en el Libro de Familia… iguales en el de Escolaridad”.

Cuando se quiere utilizar el lenguaje como arma arrojadiza basta con retorcer la intencionalidad de la frase en su contexto.

El “sentido del humor” es la esencia de una convivencia sana, alegre y nunca “rebuscada”. Decía el fallecido don Fernando Sánchez Dragó, tras el proyecto de Ley relacionado con los derechos que toda mujer debe tener y observando ciertos artículos de la posible futura Ley: “yo nunca subiría en un ascensor con una mujer sola, porque seguramente terminaría en la comisaría”.

Comentario, “irónico humorístico”, oído en programas de televisión y, casualmente expresados por una persona de no dudosa intelectualidad...

La mala interpretación de la Legislación contra la violencia de género “ha hecho mucho daño a personas normales e inocentes” y ha provocado se realicen comentarios como los indicados. Es triste que ciertas formaciones políticas quieran hacer el camino hacia Europa con los trasnochados “eslóganes”: “y tú más…”, “eres más tonto que un obrero de derechas…”, “la derecha anulará las metas conseguidas para la mujer…”.

Esas “formaciones” políticas, y subrayo lo de “formaciones”, se olvidan que las condiciones para “respetar y valorar” a cualquier persona, ya sea mujer u hombre, se encuentran en el interior de cada uno. La naturaleza nos hizo distintos pero mutuamente necesarios.

Hoy, como antaño, es verdad lo que el señor Cañete expresaba: España, no nos engañemos, necesita más preparación social y menos “consignas trasnochadas”.

Son importante, por su actualidad, los gravísimos comentarios fuera de lugar en el tiempo y en la moral, de hace unos días en la ASAMBLEA DE MADRID, contra la señora AYUSO, Presidenta de la Comunidad de Madrid. (Acudamos a YouTube)