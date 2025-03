El Centro Cultural Coreano en España tiene el placer de presentar la exposición "Artesanía y Mujer Coreana", que estará abierta al público desde el 3 de marzo hasta el 16 de mayo de 2025. Esta exposición temporal celebra la relación entre las mujeres coreanas y la artesanía, con especial énfasis en la dinastía Joseon (1392-1897). En ella, se destacan réplicas de piezas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Corea, que reflejan no solo la destreza y creatividad de las mujeres de la época, sino también la relevancia cultural de sus creaciones en la vida cotidiana de Corea tradicional.



La exposición rinde homenaje a la artesanía del gyubang, un concepto profundamente arraigado en la cultura coreana. El gyubang (규방) era un espacio dentro de la casa reservado exclusivamente para las mujeres, donde se llevaban a cabo actividades como la confección de ropa, la creación de artículos decorativos y la fabricación de objetos de uso personal. Este taller dentro del hogar permitía a las mujeres expresar su creatividad y desempeñar un rol central en el mantenimiento de la vida cotidiana, lo que muestra el vínculo entre la artesanía y la esfera íntima de la mujer en la sociedad coreana.

A través de objetos como bolsas, cestas, peines y productos bordados, los visitantes podrán conocer cómo las mujeres de la época no solo creaban artículos funcionales, sino que también plasmaban símbolos de belleza y fortuna a través de sus trabajos manuales. Los objetos exhibidos son réplicas de artículos que formaban parte de la vida cotidiana de los Yangban, la nobleza coreana.

Algunas de las piezas más destacadas de la exposición incluyen:

Biombo Ilwol Obongdo: Este biombo tradicional coreano representa el sol, la luna y los cinco picos de montaña, un símbolo de la armonía cósmica y la autoridad real. Representaba la conexión entre el universo y la autoridad del rey.

Muebles tradicionales de la dinastía Joseon: Entre los objetos de la exposición se encuentran muebles representativos de esta época, como el jang (armario), utilizado para almacenar alimentos y libros, y el soban, una pequeña mesa de comedor tradicional con patas de tigre y nácar. Estos muebles, hechos de maderas nobles y trabajados con técnicas de incrustación de nácar, simbolizan la importancia del estatus social durante la dinastía Joseon.

Bordados, bojagui y accesorios: La exposición también destaca la importancia de los bordados. Piezas como el hwamunpo, un bojagui lujosamente bordado con flores y símbolos de longevidad, o los pokshik chasu (bordados para ropa y accesorios), reflejan la minuciosidad y el simbolismo presente en la cultura coreana. Los bordados no solo servían para adornar, sino que también representaban deseos de bienestar, longevidad y prosperidad. Así como el elemento decorativo del Hanbok (prenda tradicional coreana), Norigae con sus distintivos nudos, adornos y cargado de simbolimo.

Cajitas de juncia: Las juncias (wancho) son una planta comúnmente encontrada en los arrozales de Corea, y con sus tallos se confeccionaban esteras, cojines y cestas decorativas.

Accesorios personales: La exposición también incluye el Jwagyeong con espejo o mueble para cortar el cabello, que era utilizada por las mujeres de la alta sociedad. Esta pieza, junto con otros accesorios como los binyeo (horquillas decorativas) y el jobawi (un accesorio para protegerse del frío), muestra la importancia de los detalles en la vestimenta del Hanbok (prenda tradicional coreana) y los adornos personales de las mujeres durante este período.

El papel de la mujer en la sociedad coreana, especialmente durante la dinastía Joseon, estuvo marcado por la distinción de estatus social, pero también por una profunda conexión con la artesanía como forma de expresión y preservación de la cultura. La exposición "Artesanía y Mujer Coreana" es una oportunidad para descubrir la riqueza cultural y artesanal de Corea, al tiempo que se rinde homenaje a las mujeres que, a través de su creatividad, dejaron un legado duradero que sigue siendo una fuente de inspiración hoy en día.