Que cada cual defienda lo suyo

La bronca barriobajera a la que llevaron a Zelenski, Trump y su monaguillo el pasado día 28 de febrero, ha sido posiblemente el espectáculo más bochornoso y denigrante que se haya podido dar en la civilización occidental en ningún otro momento de la historia.

Cualquier persona normal y con los más elementales visos de educación habrá sentido vergüenza por el espectáculo tan denigrante y ofensivo que ofrecieron al mundo Trump y J.D. Vance, en el que acorralaron al presidente de Ucrania, sometiéndolo a una humillación jamás vista en la Diplomacia; eran dos gigantes perros rabiosos atacando a un indefenso Fox terrier. Los fuertes contra el débil no como persona, sino como presidente de un país que se encuentra en la situación más difícil que cualquier estado se puede hallar, en una guerra que dura ya más de tres años.

El oso ruso se levantó sobre sus dos patas traseras y, al igual que hizo con Crimea, ha intentado realizar en Ucrania. Posiblemente, contando todo su poder armamentístico Putin pensaría que podría entrar en este país y apoderarse de él como quien le arrebata un caramelo a un niño, pero las cañas se tornaron lanzas y se encontró con que el pequeño Fox terrier también tenía dientes y arrestos para morder, cosa que viene demostrando desde hace tres años.

Trump y su acólito lo vejaron y humillaron con sus formas y maneras de matones de barrio. Se sienten poderosos frente al débil al que afearon que no había agradecido la ayuda que le han prestado durante este tiempo pero no dijo que la mayor cantidad de ese dinero queda en EE. UU por la compra de armamento.

Todo esto en presencia de múltiples periodistas para hacer constancia al mundo de su chulería, jactándose de lo que son capaces de hacer con un inferior, no como persona, sino bélica y económicamente.

La UE como tal y los países que la componen como particulares han mostrado su apoyo a Zelenski. Úrsula von der Leyen le ha dicho que no está solo y sus palabras de ánimo han sido:

"Tu dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano". "Sé fuerte, sé valiente y no tengas miedo. Nunca estás solo, querido presidente Zelenski", "Seguiremos trabajando contigo para una paz justa y duradera".

Hay un corolario para que Europa tome nota y comience a contar con sus propios medios defensivos y, si llega el caso, ofensivos. No puede estar siempre bajo el paraguas y la protección de EE.UU. como si fuese un niño pequeño que sabe que, si comienza una pelea, vendrá su hermano mayor para defenderlo.

Dos veces le han sacado las castañas del fuego en las dos terribles guerras mundiales a esta vieja Europa, ya es hora de que esta las saque, aunque se queme por los gastos en hombres y dinero de la contienda.

Los países de la UE han de tomar conciencia de que si los estadounidenses dicen que América para los americanos, Europa ha de ser para los europeos en unión y fuerza y no una asociación de mercachifles como la llamaba Julio Anguita.

Tiene que contar con un ejército bien entrenado y armado que pueda hacer frente a quien la ataque. No se puede vivir siempre de forma infantil.

El coste económico que ello suponga se puede subvenir revisando a la baja el sueldo de los políticos, muchos de ellos inútiles ganapanes, parásitos sin oficio ni beneficio y que solo viven de la política para bostezar en sus escaños, y con los impuestos, caso de que no fuera suficiente, que, siempre que se nos aclare para lo que son, creo que estaríamos dispuestos a soportarlos.