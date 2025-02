El mundo que ayudé a estropear por cobardía

Son las cinco de la madrugada. Me despierto con mi libro bajo el brazo, me quedé dormido, serían las doce de la noche. Abro mis ojos contemplando los millones de personas que no tuvieron la posibilidad de contemplar la “vida” más allá de los ochenta. Murieron mucho antes, mejor dicho fueron eliminados sin ningún sentido... caprichos de la política, de los políticos, de la cobardía de los agradecidos, de los chivatos escaladores a costa de su sucia lengua, de la sociedad “común” angustiada por llegar a final de mes...

Murieron... SÍ, ELIMINADOS... Basta consultar el famoso libro de Alexandr Solschenizyn, “Archipiélago Gulag”, difícil de leer pero muy fácil de comprender y si no es suficiente, que se lea “Un día en la vida de Iván Denísovich”, del mismo autor.

Se me cierran los ojos, pero en el silencio respetuoso por el recuerdo de todos aquellos que nunca conoceré ni nadie me podrá justificar, pienso, como el otro día comenté, que “La Historia se repite”: Años treinta, años de crímenes sin sentido, de venganzas por el color, por las ideas, por el poder, ¿Por qué?

Llegaron los años cuarenta, engendramos a Adolf Hitler; el mundo se tambaleó y la decadencia moral se apoderó de Europa y se continuó en la Unión Soviética... La vida no tenía un precio, era propiedad de la IDEOLOGÍA DEL MOMENTO... Hoy, ¿no pasa algo parecido?... “La Historia sigue repitiéndose” 2025, parecía que la “renovación moral de la sociedad” comenzaría a remover los recuerdos que nunca debieron ser recordados... pero NO, Estados Unidos, se convirtió en el “LOBO DE CAPERUCITA” y Europa, perdida en el bosque de la facilidad, se puso de rodillas suplicando “comprensión”, aunque eso supusiera olvidar los compromisos con los países cercanos sin poder de defensa. Los LOBOS no son iguales en todo los sitios, pero todos llevan dentro los mismos genes “SÁLVESE QUIEN PUEDA” o lo que es lo mismo, “hoy soy yo el que ordena y manda y usted haga el favor de callarse...”

¡Decíamos que el mundo había avanzado! y ¡“se dicen Cristianos Católicos u Ortodoxos”!

La I.A. parece ser que ha convertido al hombre en un pelele, sin ideas propias y con decisiones mitineras... nunca reflexivas y comprometidas con LA HISTORIA DE TODOS CONOCIDA... duales

Contemplo a Europa, mi continente, cada vez más vacía de ideales individuales, colectivos, sociales... Aterrorizada por la emigración sin control y cobarde en la defensa de sus fronteras. Contemplo a Europa, llena de ideologías, no de ideas sino del “pensamiento único”, ese que rechaza al que no piensa como él.

Europa, perdida la cultura y la fe cristiano demócrata se ha convertido en un sueño falsificado que nos llevará a pagar con vidas lo que no supimos defender con ideas. Las “malditas ideologías” llenas de totalitarismo, negacionistas de todo lo que no es igual a lo que ellas llevan en sus “palabras” porque, profundizando, sólo llegamos a falsedades, interesadas, conquistadoras de intelectos vacíos y sobre todo traidores de sus propios principios... Basta ver cómo tratan los temas de “abusos sexuales” o de lo que llaman “machismo”: ocultando cuando afecta a los suyos, como he dicho, pobres intelectos vacíos, fáciles de dominar.

Quisiera decir adiós a un mundo “social”, “progresista respetuoso con las tradiciones”, “justo con el débil y firme verdugo con el abusador cobarde de los demás”... Quisiera un mundo en PAZ, FELIZ, APRENDIZ DE LO QUE SIGNIFICA PERSONA, CREYENTE EN SU PROPIO DESTINO y, ante todo, quisiera un mundo JUSTO, pero como decía el emperador Julio César «la mujer del César, además de honrada, debe parecerlo».

Así deseo que sea el mundo que yo ya no viviré “ADEMÁS DE JUSTO, QUE LO PAREZCA”.

Que los dioses acompañen a unos con su Fe, a otros con sus Costumbres, a muchos con sus Dudas y a los que ya no creen en nada con la LUZ que ilumina cada una de sus noches.