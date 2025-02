El reto de caminar 10.000 pasos al día

La recomendación de caminar 10.000 pasos al día aproximadamente es uno de los objetivos que todos deberíamos trazarnos para mantenernos sanos y activos, tanto física como mentalmente. Y, precisamente, es una sugerencia que la Organización Mundial de la Salud también postula. Aunque bien es cierto que la OMS no habla tanto de zancadas como sí de tiempo de actividad, que lo fija entre los 150 y los 300 minutos por semana, distribuidos de forma regular, para una población entre los 18 y 64 años.





Este reto diario tuvo como origen una leyenda urbana, a consecuencia de una campaña de marketing de una empresa japonesa que en la década de los sesenta lanzó a la venta un podómetro y eligió como nombre del mismo el de “medidor de 10.000 pasos” traducido al castellano. Pero la leyenda acabó convirtiéndose en reto.

En este artículo vamos a intentar dar respuesta a una serie de preguntas sobre los beneficios, el tiempo que se debe dedicar, qué dolencias se evitan con la saludable caminata diaria o cómo se alcanza el citado objetivo.

¿A cuántos kilómetros equivalen 10.000 pasos? Pues todo depende de la longitud de la zancada de cada cual, pero por regla general se sitúa entre los 6 y los 8 kilómetros, precisamente la distancia recomendada de actividad física accesible para una gran mayoría. Aun así algunos expertos rebajan a 6.000 los pasos diarios adecuados, con un máximo de 10.000.

¿Cuál es el mejor momento para darlos? Pues en eso no coinciden los entendidos. Unos piensan que lo mejor es repartirlos a lo largo del día; otros se decantan porque se den a primera hora de la mañana y algunos señalan que lo idóneo es hacerlo por la tarde. Opiniones para todos los gustos y colores.

¿Cuánto se adelgaza caminándolos? Todo depende del ritmo al que se ande o de la orografía del terreno por el que se pasee, pero el gasto calórico medio está en torno a los 450/500 calorías. Un ejercicio sin duda eficaz para multiplicar el consumo energético, reducir abdomen o quemar grasa.

¿Qué evitas haciéndolos y qué beneficios aporta? Una buena parte de facultativos asegura que reduce el riesgo de accidente cardiovascular en un 20% y la presión arterial alta, combate la obesidad, previene contra el riesgo de muerte prematura, mejora la circulación sanguínea, fortalece el corazón y los músculos y es aconsejable para luchar contra la depresión, reforzando la salud mental y las funciones cognitivas.

¿Cuáles son las ventajas de andar? Entre otras muchas, se trata de un ejercicio que no precisa de especial equipación, se puede realizar individualmente o en grupo y no requiere de ningún dispendio económico al no ser necesario pagar una cuota en un gimnasio. Además es una práctica de impacto muy moderado y con riesgo cero de lesiones en comparación con otros deportes de mayor intensidad.

¿Y cómo se logra alcanzar las 10.000 zancadas al día? Desde caminar dentro de casa, hasta utilizar una cinta para correr pasando por subir escaleras e ir andando hasta el trabajo si la distancia y el tiempo lo permite.

Caminar es una manera muy accesible y agradable de hacer ejercicio físico. Cada paso suma y cuenta.