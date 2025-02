En la pareja debe fluir la comunicación más directa y eficaz a través de las normas que ponga en marcha cada miembro de una relación. Desde la sinceridad a los hábitos más saludables del diálogo, las palabras y los mensajes, es posible conseguir que las uniones personales puedan a llegar a consolidarse y dejen de ser sentimientos pasajeros.



El experto en comunicación personal, familiar y social de la Fundación Casaverde, Julio García Gómez, expone un Plan de Acción Personal de Pareja para evitar que la relación se deteriore:

Uno quiere porque sí, independientemente de que una persona demuestre su sentimiento positivo a la otra. Si es correspondido o correspondida, mejor. El amor no necesariamente precisa ser recíproco para ser verdaderamente nexo de cariño. El amor en silencio es a veces el mejor aliado de una relación entre personas, en que sin estar juntas, exista ese vínculo y lazo que va más allá del tiempo y el espacio. La palabra a justa en el momento justo es capaz de que relaciones imposibles por cuestión de entendimiento y relación puedan encauzarse por un mejor camino. El amor rompe todas las fronteras del contacto y elimina barreras que van desde la ilusión permanente de una u otra persona, a las relaciones visuales o a través de redes sociales, simplemente, sin más. El amor filial fortalece a los miembros de la familia, entronca lazos con los mayores de la casa, los abuelos que practican el cariño hacia los nietos y viceversa. El amor filial se centra únicamente en la amistad, relativo a los hijos, consanguíneos, familiares y de parientes. Es un amor puro, generoso y de conexiones profundas y duraderas entre personas.

La falta de comunicación es enemiga del amor

Por otra parte, podríamos afirmar que la falta de comunicación es enemiga del amor y convierte este en imposible. A veces el odio y el egoísmo no dejan emprender ese camino que surcan dos seres. Otro aspecto negativo de la relación es la deslealtad en la que una persona y otra están más pendiente de una relación externa que de la propia.

Sin lugar a dudas, el mayor enemigo de la relación personal es la falta de comunicación que hace que sea muy difícil fraguar el amor y que haya un futuro cierto y fructífero en los proyectos a largo plazo. Y no olvidemos que la monotonía y la falta de creatividad en el día a día también pueden hacer fracasar el amor y ser capaces de que se convierta en imposible.

Relación, diálogo y respeto, tres aspectos para salvar a la pareja

García Gómez propone una serie de pautas de comunicación que pueden servir de aliciente a la relación personal:

Establecer unas normas de conducta en un Plan de Acción Personal de Pareja, donde queden fijadas qué acciones de comunicación se van a desarrollar cada día con un cronograma de actuación donde prime el diálogo personal y se rechace el uso de las pantallas, móvil, chat e internet para esa relación. Que se describamos cada día en un documento escrito qué avances ha habido durante, por ejemplo, una semana: ¿han existido puntos de disfrute o por el contrario roces, choques, disgustos y enfrentamientos verbales? Que se establezca un compromiso personal por ambas partes en torno a tres columnas emocionales básicas: RELACIÓN, DIÁLOGO Y RESPETO.