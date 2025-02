Paquita la del Barrio: adiós a una voz símbolo de resistencia y empoderamiento femenino

Francisca Viveros Barradas, conocida artísticamente como Paquita la del Barrio, nos ha dejado a la edad de 77 años. La noticia de su fallecimiento ha conmovido a sus seguidores y a la industria musical, no solo en su México natal, sino también en numerosas comunidades donde su música resonó como símbolo de resistencia y empoderamiento femenino.

Foto de El Universal - Zuma Press - Europa Press



Nacida el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, Paquita comenzó su carrera musical cantando en bares de Ciudad de México en los años 70. Sin embargo, no fue hasta la década de los 80 que su voz comenzó a escucharse más fuerte y más lejos, gracias a su estilo único y a sus letras cargadas de un profundo sentido de justicia y reivindicación femenina.

A lo largo de su carrera, Paquita la del Barrio se convirtió en la voz de muchas mujeres que, a través de sus canciones, encontraron un medio para expresar su descontento y su resistencia contra el machismo. Temas como “Rata de dos patas”, “Me saludas a la tuya” y “Tres veces te engañé” son solo algunos ejemplos de su extenso repertorio que la posicionaron como una figura clave en la música ranchera y de mariachi.

Paquita fue más que una cantante; fue un estandarte de la cultura popular mexicana que trascendió generaciones y fronteras. Su música no solo se escuchaba en los hogares y en las fiestas, sino que se convirtió en un himno para muchas mujeres y un símbolo de la lucha feminista en contextos hispanohablantes.

A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos, destacando las numerosas nominaciones al Grammy Latino. Su influencia fue tal que su figura fue objeto de homenajes y referencias en series de televisión y otros formatos culturales, mostrando la amplia huella que dejó en la cultura popular. Además de su carrera musical, Paquita la del Barrio fue conocida por su firmeza y su autenticidad. Nunca se apartó de sus raíces y siempre se mantuvo fiel a su estilo y sus principios, defendiendo sus ideas a través de su música y en cada aparición pública. Su legado es un testimonio de la fuerza y la resilencia, características que la definieron tanto personal como profesionalmente.

Su vida personal, marcada por desafíos y adversidades, también fue fuente de inspiración para muchas de sus letras. Paquita nunca ocultó las dificultades que enfrentó, incluyendo relaciones personales turbulentas y los retos de ser mujer en un género dominado tradicionalmente por hombres. Estos elementos se reflejaron en su música, haciéndola aún más auténtica para su audiencia.

Foto de El Universal - Zuma Press - Europa Press



El impacto de Paquita la del Barrio en la música y en la sociedad mexicana es indiscutible. Como artista, logró romper barreras y desafiar estereotipos, posicionándose no solo como una cantante, sino como una figura emblemática de empoderamiento y resistencia. Su legado perdurará en sus canciones, en las historias que narró, y en las vidas que tocó.

Hoy, el mundo de la música se viste de luto para despedir a una de sus figuras más queridas y respetadas. Paquita la del Barrio será recordada no solo por su inconfundible voz, sino por su valentía, su espíritu indomable y su incansable lucha por los derechos de las mujeres. Su música seguirá sonando, y su mensaje de fuerza y dignidad seguirá vivo en cada nota y cada letra que cantó con tanto corazón.