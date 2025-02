Facilitar el acceso a las hipotecas y regular los alquileres turísticos, las propuestas en materia de vivienda más apoyadas por los jóvenes españoles

Facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años para la compra de la primera vivienda y perseguir con mayor dureza los alquileres de temporada son algunas de las propuestas de las planteadas tanto por el Gobierno de España como por el Partido Popular para mejorar el acceso a la vivienda que mayor porcentaje de aprobación obtienen entre los más jóvenes de España -53% y 51% respectivamente- según un estudio elaborado por Talento Futuro.

Joven recogiendo unas llaves| Foto de 123rf/alfexe



Otras medidas que también generan consenso son la creación de un sistema de garantías públicas para acceder a un alquiler asequible que proteja tanto a inquilinos como propietarios y la creación de un programa de rehabilitación de viviendas vacías siempre y cuando sean ofertadas en alquiler asequible (51% de aprobación en ambas).

Sin embargo el grado de apoyo a medidas como la derogación de la Ley de Vivienda (29%), el condicionamiento de ventajas fiscales de las socimis a la promoción de vivienda en alquiler asequible (35%), las exenciones fiscales del 100% del IRPF para alquileres que se establezcan según el índice de precios de referencia (39%) o la creación de Creación de una empresa pública de vivienda (39%) poseen un grade de aprobación muchísimo menor.

El estudio también indica que existen grandes diferencias según la posición ideológica con la que se identifique los encuestados. Mientras los que se perciben en el espacio de la izquierda se muestran partidarios de la intervención y de regulación del mercado inmobiliario, incluso cuando provienen de propuestas de partidos de derechas -el 63% está de acuerdo en facilitar el acceso a hipotecas a menores de 40 años, a pesar de ser una medida propuesta por el PP-, los de derecha priorizan medidas que favorecen la seguridad jurídica de los propietarios y la liberalización del mercado.

Preguntado por su fe en las medidas de Vivienda propuestas por el Gobierno, el 43% considera que no tendrán impacto positivo, el 35% cree que si tendrán impacto y el 22% no se atreve a pronosticar nada. Entre los jóvenes también existe la percepción de que estas medidas no abordan el corazón del problema (28,7%) y el 27,9% afirma que requerirían de una mayor coordinación entre administraciones para su éxito.

COMPARTIR VIVIENDA

El estudio también muestra que el 52,7% de los encuestados continúa viviendo en el hogar familiar. Siendo una mayoría de estos (32,8%) los que no contribuyen económicamente en casa. Asimismo, el 24’8% comparte vivienda, el 10’7% es propietario y el 7% alquila solo.

Además, solo el 27,1% de los encuestados cree que estará viviendo en un inmueble de su propiedad en 5 años, el 22% vaticina que vivirá de alquiler y el 20,9% asegura que continuará en el hogar familiar.

El estudio evidencia un desconocimiento de las competencias en materia de vivienda. El 48’5% cree erróneamente que estas recaen sobre el Gobierno Central, el 20,7% no es capaz de identificar de quién es y solo el 18’6% identifica correctamente a las comunidades autónomas como responsables principales de las competencias de viviendas.

Por último, el 66,8% está de acuerdo con la idea de que se aborde un gran pacto de estado por la vivienda, aunque existen diferencias entre aquellos que lo quieren sin ambages (34,6%) y los que solo serían partidarios si este garantiza un equilibrio entre intereses públicos y privados (32,2%).