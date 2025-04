Libertad energética y energía nuclear

En relación al apagón eléctrico grave del pasado día 28 de abril, nos demuestra y deja claro y patente la gran dependencia de España en su red eléctrica de Francia y otros países, y la urgente necesidad de instalaciones e industrias que mantengan la cantidad necesaria de megavatios en circulación en un momento dado (parece ser que con los parques eólicos y de energía fotovoltaica no fuese suficiente). Sin embargo, ha quedado patente la clara dependencia de España de otro tipo de energías, como la propia energía nuclear de Francia, de ahí la necesidad —no sé si se hará caso— de implementar y apostar más por la energía nuclear en España, una energía potente, limpia y segura, cumpliendo con la normativa medioambiental y de seguridad. A quien corresponda, a los poderes públicos y para evitar todo lo anterior, deberían implantarse en el norte de España y en zonas despobladas más centrales nucleares modernas. Un ejemplo es en zonas vacías como la comarca aragonesa de Los Monegros, comarcas cuasi vacías y que este tipo de instalaciones les serviría para enriquecer su tejido productivo. Al estar en el norte, la distribución hacia el sur es posible mediante las redes de alta tensión. No comprendemos por qué la cerrazón de algunos políticos de no apoyar este tipo de energías limpias y poderosas. Por todo lo anterior, dichas mejoras darán más estabilidad al sistema eléctrico español en su conjunto.

Granada, a 29-04-2025