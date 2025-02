“Preguntas de Anita” y otros poemas

Preguntas de Anita

¿Importa saber qué edad he llegado a tener y si soy risueña o resentida hija adoptada por Karenin (el marido de mi madre y padre de mi medio hermano) hija del conde Vronski, e insisto de aquella mujer tan bella que apenas conocí?

¿Heroína de la que precisamente habré heredado su belleza?

¿Escribí yo libros?

¿La perdoné? *

Les dejo este ejercicio y me lo traen para la próxima clase

Pisen las flores de los canteros de la plaza

Pisen las flores negras de los canteros de la plaza Constitución tal como J. V. Amuchástegui lo hace

Lloren ante las flores negras de los canteros de esa plaza

Lloren ante esas flores de los canteros como lo hace Amalia Litz de Lorenzo

Describan a ese Amuchástegui y a la señora de Lorenzo imaginen las circunstancias que determinan el accionar del primero identifíquense con la actitud de la segunda

¿Por qué llora la señora sobre las flores pisadas? ¿Qué les evoca a cada uno de ustedes la negritud floral?

¿Cuánto después de pisar esas flores Amuchástegui Amalia llora? *

“La página en blanco”

¿La página en blanco es mi blanco o soy el blanco de mi página (en blanco)?

Espero que la página en blanco me supere estoy esperando que esta página en blanco me supere esperar la superación de esta página blanco en mí

y esperar mi supuración

Una vez advenida mi supuración abasteciéndome en ella y con ella liquidarla a la página en blanco. *

Sólo & solo

Muere conmigo una leyenda

(Y aquí debiera concluir mi texto Pero mi texto se torna goloso vicioso a través de mí Por lo que muere conmigo sólo mi texto Por lo que muere sin mí solo mi texto). *

Jan Neruda de la Malá Strana

El señor Schlegl/una mujer (la misma mujer)/el señor Rysanek (otra fue quien arruinó al pordiosero otra féretro tras féretro la de corazón tierno y llorador)

Conversación nocturna sobre los tejados tentadores de la calle Ostruha cruzada por el circunspectísimo médico-no médico designado misántropo transitada por el magro Hastrman (“¡el mar! ¡el mar!”) en la barriada del mesón “Las Tres Lilas” (parroquianos suboficiales y cadetes en el saloncito) tres enormes dogos feroces en la capilla de San Wenceslao velando el prolijo orgullo del monaguillo narrador revolucionario desprovisto de pólvora

Gorda María en el Día de los Muertos (dos muertos, farristas, uno poeta, ambos pretendientes de la treintañera) el epilogal treintañero estudiante de leyes (“¡qué hombre!”) y los demás vecinos conspicuos convocados. *

Acuñar

“Sembrado de cadáveres” ¿Puedo acuñar la expresión “sembrado de cadáveres”? No, no puedo acuñar “sembrado de cadáveres” porque ya está acuñada

“Traspasado de hambre” ¿Puedo acuñar “traspasado de hambre”? No, no puedo acuñar “traspasado de hambre” porque también está acuñada

¿Y cuán acuñada está “acorralado por el hambre”?

¡La tengo!, tengo una: “Desbordado por la perspicacia”

Ya sé, tampoco me aceptarían que “sembrara evidencias”. *

Lo dejo y se queda

Sin del todo leerlo aparto el libro que me perturba

Donde lo dejo se queda

agazapado. *

A zampar

La abuela de Caperucita no indigesta henos invitados al opíparo banquete:

Platón trincha. *

Filosofías

Chorro de soda generosa sobre asianistas, eudemonistas y maniqueístas aguas mineralizadas sobre convencidos consagrados al pirronismo y al epicureísmo (fuera detractores de cualquier multinacional de las gaseosas) yo los bautizo en el nombre de las más afiladas filosofías decadentes. *

Caligramas

Letra al límite de Teócrito o chinos talismanes (algunos) lipogramas y extravagancias tiernos repudios polilingües y hasta despampanantes anagramas remotos bíblicos esotéricos árabes o persas metafísicas caligrafiadas laberintos benedictinos, abracadabra ornamental dibujado Dionisio de Halicarnaso. *

Poema con “cuarteto bien conocido de gigantes” y un ácrata

A Stanley Kunitz

Nace en la edad de la inocencia de la naturaleza y la destruye Darwin la inocencia de la naturaleza

Nace en la edad de la inocencia del Estado y la destruye Marx la inocencia del Estado

Nace en la edad de la inocencia de la mente y la destruye Freud la inocencia de la mente

Nace en la edad de la inocencia del tiempo y del espacio y la destruye Einstein la inocencia del tiempo y del espacio

Nace en la edad de la destrucción de la inocencia Bakunin y crea. *

A Fernando Savater

Los políticos a caballo de las naciones

La curiosidad a canguro de la ciencia

Los ambiciosos a tigre del comercio

El dogmatismo a mastodonte de las iglesias

Los revolucionarios a cóndor de las reivindicaciones

El goce estético a unicornio de la dignidad. *

Modelando

Los motivos dictan poemas los motivos hostigan poetas perentoriedad corremos y corremos alcanzamos a la perentoriedad con motivos

Le insertamos un motivo al dictado encarnamos la perentoriedad del motivo es un trabajo encarnar el hostigamiento trabajamos modelando la perentoriedad

El poema es poema y se queda parado lo leemos y salta. *