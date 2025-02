Dubái reunirá a más de 30 jefes de Estado y líderes mundiales en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2025

En una era donde la gobernanza, la tecnología y la resiliencia económica definen el futuro de las naciones, la 12.ª Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS por sus siglas en inglés) reunirá a los líderes más influyentes del planeta —desde jefes de estado hasta pioneros tecnológicos— para diseñar estrategias que definirán la próxima década de progreso global.



El evento contará con la presencia de más de 30 jefes de Estado y de gobierno, 400 ministros, 80 organizaciones internacionales y 140 delegaciones gubernamentales, además de más de 6.000 participantes, que se reunirán en Dubái del 11 al 13 de febrero. Durante tres días, Dubái se convertirá en el epicentro del diálogo global para identificar y analizar soluciones sobre estabilidad económica, transformación digital y el rol de la cooperación público-privada para generar cambios significativos.

En un contexto de acelerada evolución tecnológica y transformaciones geopolíticas, la WGS se consolida como la plataforma de referencia donde gobiernos, industrias e instituciones globales, impulsan iniciativas con impacto real.

"Desde su creación en 2013, la Cumbre Mundial de Gobiernos se ha consolidado como una plataforma para repensar el futuro, reuniendo a líderes, expertos, innovadores y empresarios para modelar el mañana", afirmó Su Excelencia Mohammad Al Gergawi, ministro de Asuntos del Gabinete de los EAU y Presidente de la Cumbre Mundial de Gobiernos. "Este año, la Cumbre impulsa un diálogo global sobre los rápidos cambios y desafíos emergentes que enfrentan los gobiernos y las sociedades. Su propósito es evaluar el progreso de la humanidad, identificar oportunidades de mejora y fortalecer a las generaciones futuras mediante gobernanza eficaz y un futuro sostenible".

Impulsando el impacto global a través de la colaboración

La Cumbre Mundial de Gobiernos está concebida para generar soluciones innovadoras que integren la gobernanza con la innovación, para generar resultados concretos. Más de 300 expertos globales participarán en los debates, que culminarán en la publicación de 30 informes estratégicos.

A lo largo de 21 foros y más de 200 sesiones interactivas, se abordarán temas cruciales como el impacto de la inteligencia artificial en la gobernanza, el futuro de la movilidad, la resiliencia económica, la adaptación al cambio climático, la transformación de la salud global, las fronteras emergentes y la disminución de la población, entre otros.

Al fomentar la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de estrategias viables, la cumbre empodera a naciones, industrias y sociedades para afrontar la incertidumbre y construir un futuro más resiliente y equitativo. Entre los participantes destacados figuran líderes de reconocidas organizaciones internacionales, como Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional; Ahmed Aboul Gheit, secretario general de la Liga de los Estados Árabes; Haitham Al Ghais, secretario general de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo); y Jasem Albudaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo.

Además, más de 30 reuniones ministeriales de alto nivel reunirán a líderes gubernamentales de distintos sectores para intercambiar conocimientos y compartir mejores prácticas. Los logros más destacados serán reconocidos con prestigiosos galardones internacionales, entre ellos el Premio al Mejor ministro (en colaboración con PwC) y el Premio a la Excelencia Global en Gobierno.

Uno de los momentos más destacados de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2025 será la reunión “TIME 100 AI”, donde se congregarán los 100 principales expertos en inteligencia artificial para analizar cómo esta tecnología está redefiniendo el futuro. Asimismo, el sector privado jugará un papel clave en las discusiones sobre innovación y gobernanza, con la participación de líderes de las industrias tecnológica, financiera, energética y de medios de comunicación.

Con una participación un 50 % mayor que en la edición anterior, la Cumbre Mundial de Gobiernos 2025, que se celebrará en Dubái, reafirma su posición como el evento de referencia global en materia de gobernanza con perspectiva de futuro.

Acerca de la Cumbre Mundial de Gobiernos

La Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS) es la principal plataforma mundial dedicada a dar forma al futuro de la gobernanza y la innovación. Desde su creación, la WGS ha reunido a líderes mundiales, actores políticos, expertos de la industria y visionarios para debatir tendencias emergentes, ideas transformadoras y soluciones innovadoras que impulsan el progreso de las sociedades de todo el mundo.

La WGS, que se celebra anualmente en Dubái, actúa como catalizador de la cooperación internacional y fomenta el diálogo intersectorial para abordar los desafíos más críticos que enfrenta la humanidad. La cumbre tiene el compromiso de promover la excelencia en la gobernanza, la resiliencia económica, la innovación tecnológica y la sostenibilidad, empoderando a las naciones para construir un futuro más inclusivo y próspero.

Entre los oradores destacados se incluyen Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, Larry Ellison, cofundador de Oracle, Joseph C. Tsai, presidente de Alibaba Group, Michael Miebach, director ejecutivo de Mastercard, Christian Klein, director ejecutivo de SAP, Enrique Lores, presidente y director ejecutivo de HP Inc, Arvind Krishna, director ejecutivo de IBM, Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide, David Baszucki, director ejecutivo de Roblox, Robin Li, cofundador y director ejecutivo de Baidu, Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, Almar Latour, director ejecutivo de Dow Jones, Lara Boro, directora ejecutiva de The Economist Group, Tucker Carlson, fundador de The New Tucker Carlson Network, Vimal Kapur, director ejecutivo de Honeywell, Margherita Della Valle, directora ejecutiva de Vodafone, John Giannattasio, director ejecutivo de BlackBerry, Jeffrey Sachs, economista y profesor de la Universidad de Columbia, James Robinson, premio Nobel de Economía (2024) y profesor de Estudios de Conflictos Globales.

En la Cumbre participarán también numerosos dirigentes mundiales, entre ellos Prabowo Subianto, Presidente de la República de Indonesia; Andrzej Duda, Presidente de la República de Polonia; Anura Kumara Dissanayake, Presidenta de la República Socialista Democrática de Sri Lanka; Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia; Bernardo Arévalo, Presidente de la República de Guatemala; Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Primer Ministro del Estado de Kuwait; Nikol Pashinyan, Primer Ministro de la República de Armenia; Robinah Nabbanja, Primera Ministra de la República de Uganda; Shehbaz Sharif, Primer Ministro de la República Islámica del Pakistán; Musalia Mudavadi, Primer Ministro de la República de Kenya; Abdul Hamid Dbeibeh, Primer Ministro del Gobierno de Unidad Nacional del Estado de Libia; Irakli Garibashvili, Primer Ministro de Georgia; Mohammad Younus, Asesor Jefe del Gobierno Provisional de la República Popular de Bangladesh.

La Cumbre Mundial de Gobiernos acogerá debates con dirigentes de importantes organizaciones internacionales, como Kristalina Georgieva, Directora General del Fondo Monetario Internacional; Doreen Bogdan-Martin, Secretaria General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones; Rafael Grossi, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica; Ahmed Aboul Gheit, Secretario General de la Liga de los Estados Árabes; Haitham Al Ghais, Secretario General de la OPEP; y Jasem Albudaiwi, Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo.