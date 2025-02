La verdad del pobre es la realidad

La historia no se puede borrar, es la verdad de la realidad, es la permanente realidad que impregna cada minuto de nuestra existencia. Sin embargo una historia impregnada no asegura conciencia de la misma. Estos simples conceptos nos harían, si existiera voluntad individual y social, recordar, reflexionar, analizar, aceptar su realidad y tomar decisiones acordes con esos conceptos.

Jugar con la historia es intentar modificar nuestra propia realidad y si se tiene poder es jugar al mus con la vida del pueblo llano. La historia nunca limpia la sangre derramada por odio infiltrado para equivocar los relatos escritos del pasado y, como se dice vulgarmente “si los muertos pudieran hablar a más de uno se le caería la cara vergüenza”.

La enciclopedia que actualmente utiliza nuestro Presidente, Pedro Sánchez, llena sus hojas de RELATOS QUE FALSEAN ESAS REALIDADES QUE NO PUEDEN SER BORRADAS... por eso no se atreven a escribir lo que dicen, sino sólo a MITINEAR ante un público entretenido, poco reflexivo, siempre rodeado de comparsas que aseguran la plataforma del JEFE... paro la LOS DÍAS, LOS AÑOS Y SU HISTORIA SIGUEN SIENDO LO QUE ERAN...

La triste realidad que nos venden ciertos políticos es una historia llena de mentiras, errores, ideologías dogmáticas y maldades ajenas... (es como una PAELLA en la que sólo hay arroz y, encima, QUEMADO).

Los políticos que manejaron España en el siglo XX, nos construyeron una ESPAÑA desigual, al final, el crucigrama se fue complicando y la única manera de arreglarlo, algunos pensaron que era levantando la voz y las armas... el resto respondió... la partida ya sabemos cómo terminó... después del resultado se escuchó una sola voz, se dio sentido al compromiso y se enseñó o se intentó enseñar que ESPARA, era UNA, GRANDE y LIBRE.

Se cometieron muchos errores como todo cometen cuando llegan arriba de la escalera y ven a todos abajo, pero las cosas se fueron equilibrando... si es verdad que como alguno más listo que yo dijo: “EN TIEMPOS DE GUERRA EL POBRE NO SUPO SER RICO y EL RICO SI SUPO SER POBRE”.

Avances los hubo, abusos también, pobres como siempre y ricos igualmente... pero señores políticos de izquierdas, LA REALIDAD SIEMPRE SERÁ LA VERDAD... creo que es mejor que las ventajas las cuenten los historiadores objetivos, las valoren las personas que las disfrutaron y las juzguen las generaciones posteriores, pero siempre LLEVANDO LA VERDAD EN LA PLUMA.

Pedro Sánchez, Don... Presidente de España, por desgracia para todos nosotros TAMBIÉN LOS FRUTOS APARECEN EN LOS ESTERCOLEROS... PERO SE SECAN PRONTO Y NO DEJAN SEMILLAS DE FUTURO.