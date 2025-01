Carta a los sindicatos

Me duele escribir sobre ellos, más cuando fui sindicalista «años ha *1», entonces los sindicalistas estábamos más cercanos a los trabajadores actuando frente al empresario directamente, por necesidades o reivindicaciones concretas. Hoy los sindicalistas o Sindicatos tienen Sedes y Presupuestos, parte a través de las cuotas de sus afiliados, pero sobre todo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y su labores se centran a otro nivel, ya no es con el empresario concreto, es con la CEOE como representación de las grandes empresas y desde otro prisma, centrándose solo sobre mejoras generales, quedando las concretas relegadas cuando no olvidadas al ser consideradas supuestamente nimias, empezando a diluirse la función de los Sindicatos y surgieron Sindicatos Patronales, de Partidos, de Gremios específicos…, que defendían sus propios intereses, no de la colectividad.

Pasemos al tema de esta carta, en aquellos duros años los únicos que hacían huelga eran los trabajadores de las empresas privadas, Construcción, Metal, Minería…, el funcionariado nunca se sumó a huelga alguna, (los funcionarios durante el oscuro periodo franquista eran adictos al régimen y fueron entrando parientes o adictos), con el tiempo empezaron los de carrera, que debían pasar unas pruebas escritas acorde a sus diversas funciones, ya era algo más ajustado a la normalidad, aunque designaciones a dedo siguieron funcionando, surgiendo una modalidad de los «sin carrera», - el personal laboral -, ahí es donde los sindicatos han llegado a avergonzarme, primero por sus privilegios, aquí pluralizo sabiendo que no todos actúan igual, pero una mayoría lo hacen, son aquellos que tiene 40 h sindicales al mes, qué casualidad, siempre son en viernes y lunes, o en vacaciones que también añaden las 40 horas mensuales, disfrutando de vacaciones ampliadas, «amén de los liberados» a esos ni se les conocen, o de pronto en un departamento (ocurre) una persona que nunca se distinguió e incluso criticó a los sindicatos de repente es un «liberad@» y ya no se l@ ve más, también lugares de la Administración concretos con distintos Departamentos donde no superan 50 personas, llegan a tener 8 sindicalistas y hasta 3 liberados.

Esto no ocurre en las grandes empresas, hay muchos liberados (que no llego a comprender) y sindicalistas no liberados estos se toman las 40 h, con el descaro de usarlos viernes y lunes; una vez que utilicé las 40 h fue para ayudar a Proyectos escasos de horas por una punta extra, y utilicé horas sindicales para 2 cursos y por la tarde solo durante una semana. Pero lo que peor llevo es lo que ocurre en la actualidad en la Administración Pública, los sindicatos solo tiene ojos para el personal laboral, dándose casos realmente patéticos, porque los sindicalista debe de defender a todos los trabajadores, no solo frente a la Patronal, la Función Pública no es igual a la Privada, y es ahí donde los abusos son notorios y los perjudicados son los trabajadores del mismo departamento, en todos tanto de carrera como -personal laboral-, abusando de bajas temporales como estrategia, no exagero con los ejemplos, hay personas que dos o tres veces a la semana van a tomarse la tensión, utilizando 2 horas a las que tienen supuesto derecho, en algunos casos con la particularidad de tener médico en otra planta, o utilizar las 4 h. para cita médica dental particular, será para no gastar teléfono, porque puede ir por la tarde, estando a 30 m. de su casa, según manifestó.

No sé si MUFACE o cualquiera de las Clínicas Privadas es consciente o cobra por baja. También las bajas que en ciertas personas (siempre las mismas) coincide en los periodos vacacionales de colegios en diciembre, Semana Santa, veraniegas o «puentes», bien para cuidar a los hijos/nietos o disfrutar con ellos.

A lo que voy, los sindicatos deben de proteger a los trabajadores no solo de la Patronal, también de los trabajadores caraduras y deshonestos, la Administración no tiene ojos, solo burocracia y si les llega una baja la apunta y se acabó, no hay seguimiento, pero las bajas reiteradas, sobrecargan a los trabajadores, y la mala reputación que da el funcionariado por estos elementos y sus hechos desprestigian de forma notoria al Funcionariado ante la población en general.

También están las bajas de larga duración, ahí el abuso es menor por ser menos abundantes, se sabe de personas trabajando en empresa propia, familiar o particular, no solo para ayudar, cobrando, por supuesto en negro, muchos de esos casos son fáciles de comprobar, bajas que de pronto le dan alta, y a los 15 días de nuevo baja, sufriendo el departamento al no poder sustituir y/o contratar a nadie y lo saben, volviendo a trabajar en lo particular, incluso algunas veces es fácil saber los lugares donde ejercen o frecuentan durante su baja, más fácil en poblaciones sin masificar por supuesto, pero no imposible de saber. ------------------------

