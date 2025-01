Qué más quisiera yo que mi España fuese lo que no es en estos momentos. No hay más que mirar los periódicos para hacer un balance. La comparativa con las noticias muestra que la maldad, el crimen, las herejías y los abusos nos acechan en nuestra vida cotidiana. No basta solo con un botón como muestra para tantos ojales: miren, observen y mediten.

La Policía Nacional tiene indicios de los restos de Marisa Villaquirán, desaparecida hace más de 20 años; sospechan que está emparedada en una iglesia evangélica.

No es casual esta noticia, ya que Marta del Castillo, aún sin conocerse su paradero y con el teléfono móvil del asesino pendiente de análisis, desapareció en la noche del 24 de enero de 2009, hace ahora 16 años. ¿Dónde están los Cucos y las Cucas?

La Policía Nacional ha tenido que abatir esta tarde de jueves, día 16, de un disparo, a un vecino del barrio del Xenillet de Torrent que amenazaba con clavar varios cuchillos a los transeúntes en esa barriada.

Pidieron 7 meses de cárcel para un acusado de violar a su perra en una plaza de San Sebastián. El hombre está acusado de maltrato animal al tomar a la perra entre sus piernas y presuntamente penetrarla.

Uno de cada 3 agresiones sexuales son perpetradas por grupos menores, y lo mismo sucede con sus víctimas. Cuantos más participan, más jóvenes son, incluso adolescentes, y llevan a cabo agresiones más largas y violentas. Así lo concluye el estudio Violencia Sexual ejercida en grupo. Análisis epidemiológico y aspectos criminológicos en España, publicado por el Ministerio del Interior.

Un monitor de granja escuela que abusó de tres niñas evita la prisión si no delinque en cinco años. No, no es equivocación. Vean y analicen: el pederasta confesó los tocamientos e indemnizó con 3.000 euros a cada víctima, lo que, unido a dilaciones indebidas, le salva de la cárcel en Valencia. Pues toma del frasco Carrasco.

Ocupación masiva en un apartahotel de Mallorca, aprovechando que estaba cerrado durante el invierno. Estos atracadores de lo ajeno han denunciado al propietario del establecimiento por coacciones. Toma otra vez del frasco Carrasco.

A un servidor de vosotros, hace unos días fui al banco a sacar dinero. Una vez ante la empleada, puse el bolso que llevo con toda mi documentación en el mostrador, a mi izquierda. Inmediatamente observé una mano que me hurtaba el bolso. Le agarré la mano cuando se lo llevaba.

—Este bolso es mío —me dijo.

Yo, ni corto ni perezoso, le dije con mi mano agarrando la suya y con el bolso en la mano, sin soltarle:

—Dígame lo que tiene el bolso.

Seguro que la gente que iba en el autobús oyó: "Este bolso es mío".

Se quedó perplejo, mi mano aún apretando la suya, que seguía en el bolso. Estaba muy nervioso.

—Este... —dijo el ladrón—, es parecido al mío.

—Dígame lo que tiene dentro del bolso —seguí, con voz altanera y atronadora.

Se fue del banco corriendo como un gamo. Esta es la España que está engendrando el "bicho" y prestamista de votos de la Moncloa, con todo su séquito de aduladores al presidente del gobierno comunista-socialista. Este es el que iba a regenerar la España democrática.

Esto fue lo que dijo un cliente del banco cuando se marchaba el ladrón:

—¡Joder con el tío! Qué modales ha tenido.

Sin comentarios.