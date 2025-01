El problema de la vivienda en España: 18 VPOs por cada 100.000 habitantes

La vivienda en España es un grave problema social y económico que se ha posicionado como uno de los argumentos clave de la batalla política. En España faltan viviendas, ya que la oferta no satisface la demanda que existe desde hace años. Según el Banco de España, hay un déficit estructural de vivienda nueva de 600.000 unidades.

CoHispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España, ha realizado un análisis acerca de la construcción de Viviendas de Protección Oficial en las últimas décadas.

Los datos muestran cómo, en todas las legislaturas, este tema ha ido perdiendo protagonismo hasta llegar a un gran problema social hoy en día: la vivienda y el acceso a la misma por parte de la población.

La construcción de viviendas protegidas en España es cada vez menor. Durante el año 2023 se finalizaron 8.646 unidades de esta tipología, un 87,4% menos que las que se construyeron en el 2008, al inicio de la crisis inmobiliaria, cuando se entregaron 68.587 unidades.

En la década de los 60 y 70, se construyeron 5,4 millones de viviendas, de las que 3,4 millones, 63%, fueron protegidas. Con la llegada de la democracia, la construcción de VPO se mantuvo en porcentajes altos, pero a partir de 1990 su peso comenzó a reducirse de manera exponencial debido a un ritmo de construcción anual menor y un aumento de la vivienda de uso libre.

Tal y como se refleja en el informe elaborado por CoHispania, las caídas más pronunciadas en la construcción de viviendas VPO se produce en las legislaturas de Adolfo Suárez, Felipe González y Mariano Rajoy. La VPO ha sido desarrollada fundamentalmente con promoción privada. Los Planes Generales del Estado sobre el desarrollo de la VPO han tenido una influencia casi residual y no han favorecido encontrar una solución continuada en el tiempo.



“Las medidas políticas para la solución a la vivienda asequible no solo no han funcionado sino que ponen a este segmento de la vivienda en una posición alarmante”, asegura Eduardo Serra, presidente de CoHispania. Y es que, en el inicio del periodo de transición a la democracia, bajo la presidencia de Adolfo Suárez se desarrollaban, por cada 100.000 habitantes, un total de 396 viviendas. El mínimo, 10,60 viviendas por cada 100.000 habitantes llegó en el año 2017, mientras que el pasado año 2023, se ha llegado a 18 viviendas pese a los anuncios de construcción de viviendas por parte del Gobierno.





Número de VPOs y gasto presupuestado, según los Presupuestos Generales del Estado

Los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han destinado en sus respectivas legislaturas unas cifras más significativas que aquellas en las que ha gobernado el Partido Popular (PP). Sin embargo, esto no se ha traducido en la construcción de más Vivienda de Protección Oficial.

Las cifras más significativas en cuanto al apoyo a la vivienda asequible se produce bajo la presidencia de Pedro Sánchez, pasando de 481 Millones de Euros en 2018 hasta los 2.253; 3.295 y 3.476 millones en los años 2021, 2022 y 2023, respectivamente. Estos tres ejercicios equivalen al 0,494%, 0,718% y 0,715% del total del Presupuesto del Estado. Sin embargo, este incremento presupuestario no tiene su reflejo en un aumento de número de vivienda protegida.

Si se hubiera destinado, en los últimos 10 años, las cantidades destinadas a vivienda de los Presupuestos Generales del Estado, y teniendo en cuenta el coste de construcción de VPOs de Promoción Pública, se podrían haber construido un total de 87.674 unidades en el período 2013- 2023.