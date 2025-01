Donald Trump regresa al poder. Todo sobre su segunda ceremonia de investidura

El próximo lunes 20 de enero de 2025, el mundo entero dirigirá su atención hacia el Capitolio de Estados Unidos, cuando Donald Trump tome posesión por segunda vez, aunque no de forma consecutiva, como el 47º presidente de Estados Unidos. La ceremonia está programada para una jornada que coincide con el Día de Martin Luther King Jr., una fecha cargada de significado en términos de derechos civiles y justicia social en Estados Unidos. Sin embargo, otros también destacarán que la ceremonia coincide con el Blue Monday, el día más triste del año, una jornada que tiene lugar el tercer lunes de cada mes de enero y que, casualmente, este año se celebra el día 20.

Europa Press - Foto de Allison Robbert - Pool via C-



Una ceremonia inaugural arraigada en la tradición y la seguridad

La ceremonia de investidura está organizada por el Comité Conjunto del Congreso para las Ceremonias Inaugurales, una tradición que se mantiene desde 1901. El día comenzará con el presidente saliente, Joe Biden, dando la bienvenida al presidente electo, Donald Trump, en una ceremonia matutina en la Casa Blanca, seguida por el juramento oficial al mediodía en el frente oeste del Capitolio. Mientras Trump pronuncia su discurso inaugural, los asistentes y espectadores mundiales serán testigos de una ceremonia rica en protocolo y simbolismo.

Las medidas de seguridad serán estrictas, reflejando la vigilancia incrementada típica de eventos de alto perfil. Todos los asistentes pasarán por controles de seguridad rigurosos, similares a los de los aeropuertos, comenzando temprano en la mañana con la apertura de puertas a las 9:00 a.m. (hora en Washington, D.C.), es decir, las 15:00 horas en España. Se anima al público a llegar temprano debido a las esperadas largas colas y a prepararse para el clima de enero, que suele ser frío y húmedo en Washington, D.C.

Europa Press - Foto de Josh Brown



Un acontecimiento con invitados distinguidos

En un movimiento sin precedentes que refleja los audaces gestos diplomáticos de Trump, numerosos líderes internacionales han sido invitados a asistir. Se espera la presencia de dignatarios como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el político británico Nigel Farage, junto con otras figuras prominentes de todo el mundo. Esta diversa asamblea de líderes mundiales subraya la importancia internacional del evento, que también contará con la presencia de expresidentes de EE.UU., jueces del Tribunal Supremo y otras figuras destacadas de la política estadounidense.

Europa Press - Foto de Chip Somodevilla



Protestas y discursos públicos

La investidura se lleva a cabo en un contexto de protestas planificadas y discursos públicos que reflejan la naturaleza controvertida de la presidencia de Trump. Varias organizaciones, incluyendo la Marcha de las Mujeres y el Centro Nacional de Leyes para la Mujer, están organizando eventos en Washington, D.C., para expresar su oposición y abogar por diversas causas en este día significativo. Estas protestas destacan las reacciones polarizadas al resurgimiento político de Trump y se espera que atraigan una atención y participación significativas.

Edificio del Capitolio de Estados Unidos - Europa Press - Foto de Liu Jie



Más celebraciones

Después de la ceremonia de investidura, se llevará a cabo el desfile tradicional, que recorrerá la Avenida Pensilvania desde el Capitolio hasta la Casa Blanca. Este será seguido por bailes inaugurales y otros eventos festivos a lo largo de la ciudad, marcando la transición ceremonial de poder y los aspectos festivos de la cultura política estadounidense.

Mientras Washington se prepara para albergar este significativo evento, todos los ojos estarán puestos en el presidente Trump mientras toma el juramento del cargo, iniciando otro capítulo de su trayectoria política en medio de un paisaje de desafíos nacionales e internacionales.