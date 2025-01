Los españoles aumentan su amor por los gatos: diez claves para acoger a un nuevo miembro felino durante este 2025

En la actualidad, los animales han trascendido su rol tradicional de mascotas para convertirse en un miembro más de la familia. Los gatos, con su especial carácter y personalidad única, no sólo son simples animales de compañía, sino compañeros que comparten nuestro día a día, que se han ganado un lugar especial en el hogar de muchos españoles. De hecho, según el Barómetro de Sanicat, marca experta en arenas para gatos y bienestar felino, el 58% de los hogares con gatos tienen al menos uno, y el 27% tienen dos, lo que refleja un cambio en la sociedad española hacia un cuidado responsable y un rol más cercano en la convivencia familiar.



Este tipo de cifras se encuentran en constante crecimiento en nuestro país, y es que, tal y como explica la Federación Europea de Alimentación para Animales de Compañía, en 2024 se registraron 5.860.000 gatos en los hogares españoles, 1.000 más que en el año 2023. Este incremento pone de manifiesto la necesidad de concienciar a la población acerca de sus necesidades para cuidar de ellos de la mejor manera posible.

En este sentido, prepararse para la llegada de un pequeño felino es fundamental para garantizar su bienestar. Es necesario tener en cuenta una serie de consejos para hacer más fácil su llegada y conseguir que se adapte lo antes posible a su nuevo hogar. Disponer de los elementos básicos, crear un ambiente tranquilo e informarse sobre sus necesidades, es clave para facilitar su adaptación. Por ello, Sanicat, desvela los 10 consejos a tener en cuenta para la llegada de un nuevo miembro a la familia:

Prepara un espacio seguro: antes de su llegada, es necesario preparar una habitación tranquila con comida, agua, un arenero y una cama cómoda. Este será su refugio durante los primeros días para adaptarse al nuevo entorno.

Respeta sus tiempos: deja que el gatito explore el espacio primero y se sienta cómodo. Cada gato se adata a su propio ritmo, por lo que no hay que forzar la interacción y hay que darles tiempo y espacio para que se acostumbren a su nuevo hogar. Además, el introducir a otros miembros de la familia, así como a otras mascotas, debe ser poco a poco para que no se sientan amenazados.

Arena y un arenero adecuado: los gatos son animales muy limpios que necesitan un lugar específico para hacer sus necesidades y un arenero les proporciona un espacio adecuado donde sentirse cómodos. En este sentido Sanicat recomienda Kitten Litter, diseñada específicamente para su primer año de vida. Se trata de una arena no aglomerante a base de arcilla natural dirigida a gatitos y gatos sensibles, con una delicada fragancia a valeriana que despierta la curiosidad del gatito por utilizar el arenero facilitando su aprendizaje. Este producto destaca por su capacidad superabsorbente, su ausencia de polvo y la tecnología Oxygen Odour Control de Sanicat, que utiliza el poder natural del proceso de oxigenación para neutralizar y descomponer los malos olores.

Alimentación específica para gatitos: la alimentación correcta durante los primeros meses de vida es esencial, así como una alimentación adecuada que cumpla con sus necesidades nutricionales en cada etapa de su vida, según su raza, tamaño y edad. Por lo que escoger el alimento correcto es fundamental para un buen desarrollo.

Visita al veterinario: llevar a tu gato al veterinario poco después de su llegada es primordial para garantizar su bienestar. Un primer chequeo para evaluar su estado de salud, donde poder iniciar un calendario de vacunas y una desparasitación. Actualmente, más de la mitad de los españoles (53%) considera imprescindible visitar regularmente al veterinario para garantizas la seguridad y el bienestar de su gato. Asimismo, el veterinario podrá asesorarnos sobre los cuidados específicos según su raza y edad.

Estimulación y juego: es muy beneficioso proporcionarle juguetes interactivos, como cañas de pescar o pelotas, para estimular su instinto de caza y mantenerlo activo. Además, los rascadores son esenciales para el cuidado de sus uñas y evitar que arañe los muebles. Por otro lado, esto le ayudará a mantenerse activo y entretenido.

Esterilización: la esterilización es una práctica muy habitual entre los dueños de gatos, pues más de 9 de cada 10 españoles son conscientes de los beneficios que ofrece la esterilización para sus gatos. Esta práctica tiene un impacto positivo en la salud y el comportamiento de los felinos a lo largo de su vida. Las principales razones que destacan los españoles para optar por la esterilización son evitar camadas no planificadas (61%), reducir la probabilidad de que el gato se escape (61%) y disminuir el riesgo de enfermedades graves (53%). Estas cifras reflejan un creciente compromiso hacia el cuidado responsable de los animales.

Higiene y cuidados: cepillar regularmente a tu gatito hará que evite la formación de bolas de pelo, sobre todo en las razas de pelo largo, así como limpiar sus ojos y oídos con productos específicos de manera habitual.

Hazte con un transportín: el transportín es un elemento básico para poder desplazarnos con nuestro gato, ya sea al veterinario, en caso de viaje o ante una emergencia. Además, para evitar que el gato asocie el transportín con experiencias negativas o emociones fuertes, es recomendable dejarlo accesible en casa como un espacio cómodo para descansar o comer.

Paciencia y comprensión: recuerda que cada gato es único y se adapta a su propio ritmo, por lo que no hay que forzarlos a interactuar si no se sienten cómodos. Dale tiempo y espacio para que se acostumbre a su nueva familia y a su nuevo hogar.