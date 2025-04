Los municipios extremeños de Monesterio, Almoharín y Cañaveral han sido incluidos entre los 47 proyectos prioritarios de la Unión Europea en su apuesta por la soberanía energética. Esta decisión supone una inyección de inversión de 500 millones de euros y la creación de unos 2.500 empleos, un cambio trascendental para estas localidades, que juntas no superan los 7.000 habitantes.



Extremadura es una tierra rica en historia y cultura, ahora también lo será en industria extractiva, la llave del progreso. Esperamos sinceramente que los pueblos se conserven tal y como están para que Extremadura no pierda nada de su idiosincrasia, de su identidad, de su personalidad, de su carisma.

La selección de estos yacimientos responde a la estrategia europea de reducir la dependencia de China y Rusia en la obtención de litio, gas y otros minerales esenciales para la industria.

Para los vecinos de estas poblaciones, la noticia ha generado grandes expectativas, porque fama est que el mundo laboral, pese a lo que digan, está mucho peor que mal.

La reapertura de Aguablanca en Monesterio

En Monesterio, la reactivación de la mina de níquel de Aguablanca ha sido recibida con entusiasmo. Su alcaldesa, Loli Vargas, calificó la elección del yacimiento como una "sorpresa gratísima" y una oportunidad única para la comarca.

La mina, que estuvo operativa entre 2003 y 2015, está en proceso de reapertura bajo la gestión de la compañía Río Narcea. Este proyecto está vinculado a la producción de baterías en Badajoz y a la explotación de litio en Cañaveral, lo que refuerza su importancia estratégica.

La mina podría aportar hasta el 30% del níquel necesario en Europa, además de otros minerales como cobalto, cobre y platino. Su explotación inicial se planteaba para una década, pero la alcaldesa considera que su designación como proyecto clave de la UE asegurará una mayor longevidad y estabilidad. La reapertura generará 330 empleos directos y un impacto económico significativo en la región.

Esperamos sinceramente que el impacto ambiental sea mínimo porque la sierra extremeña no se merece una herida tan grande a cielo abierto.

Cañaveral y su papel clave en la producción de litio

En el norte de Extremadura, la empresa Lithium Iberia invertirá 340 millones de euros en Cañaveral para explotar el yacimiento de litio ‘Las Navas’. Con una capacidad de producción de 1,2 millones de toneladas de mineral al año y 30.000 toneladas de hidróxido de litio, este proyecto proporcionará el material necesario para abastecer a 2,5 millones de vehículos eléctricos anuales.

Además, se construirá una planta de procesamiento que garantizará que esta explotación sea una de las más sostenibles de Europa. La creación de 430 empleos directos y hasta 1.200 indirectos refuerza la importancia de este enclave dentro del plan europeo para reducir su dependencia de terceros países.

La Parrilla: El resurgir del wolframio en Almoharín

Almoharín también celebra la inclusión de su mina de wolframio, La Parrilla, en la lista de proyectos prioritarios. La alcaldesa, Antonia Molina, destaca la importancia de la reapertura de este yacimiento, que en el pasado fue el sustento de muchas familias. Tras varios cierres y reaperturas, la designación europea refuerza las posibilidades de estabilidad y crecimiento para la zona.

El proyecto prevé la creación de 500 empleos directos y más de 250 indirectos. Según Molina, la modernización de las instalaciones y los avances tecnológicos han permitido mejorar la sostenibilidad del proceso de extracción, asegurando que el impacto ambiental sea mínimo.

Un futuro prometedor para Extremadura

Estos tres proyectos representan una transformación económica para la región. La inversión y la generación de empleo de calidad no solo impulsarán la actividad minera, sino que también contribuirán a frenar la despoblación y dinamizar la economía local. Con un horizonte de oportunidades, Monesterio, Almoharín y Cañaveral se preparan para convertirse en referentes en la industria de los minerales estratégicos en Europa.