Déspotas de la información

Son muchos los periodistas que se creen los divinos de las gramáticas, leyes y técnica oratoria para dictaminar causa, justicia y verdad. Desgraciadamente para ellos, sus “imberbes neuronas” no son aún capaces de alcanzar a ver la realidad. Pues los únicos, los auténticos analfabetos son ellos que aparte de “oler los pedos” en las universidades no saben de la vida, de la real y dura vida, nada de nada. Por mucho banco universitario que tengan en las posaderas, resultan invisibles de la cruda realidad social donde apenas serían unas pobres víctimas.

Sabiendo de su manera de entender la justicia, ellos prefieren ser jueces, y en mi opinión, son auténticos déspotas de la actualidad, y en muchos casos son sectarios a más no poder, además de ególatras vanidosos. Muchísimos de ellos son del “ala izquierda”, y suelen juzgar a todo quisqui que no les gusta llenando sus páginas de palabrería infundada. ¡Digamos que no dan más de sí!

Es preciso que sepan que la dignidad de millones de españoles está por encima de sus mezquindades, sus demagogias baratas y sus boquitas chupópteras... Y es que como decía aquél : “la vida es pura lógica cuando el interés se apodera del ego”.