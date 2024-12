Marie-Anne Pierrette Paulze, conocida en los anales de la historia como Marie Lavoisier, emerge no solo como la compañera de uno de los mayores genios de la química moderna, Antoine De Lavoisier, sino también como una figura insigne que forjó su propio camino en el arduo universo de la ciencia. Nacida el 20 de enero de 1758 en Montbrison, Francia, muere el 10 de febrero de 1836 en París, su vida fue un caleidoscopio de audacia intelectual, determinación y tragedia, con su legado vibrante aún y resplandeciendo como una constelación en la historia de la química.

Dibujo autógrafo de Madamme Lavoisier, donde el matrimonio aparece en el laboratorio, realizando experimentos sobre la respiración humana

Juventud y matrimonio: el preludio de una vida singular

Huérfana de madre a los tres años, Marie-Anne creció bajo la tutela de su padre, Jacques Villee, un abogado parlamentario con una visión pragmática de la vida. Su infancia transcurrió en un convento donde recibió una educación esmerada, un privilegio raro para las mujeres de su tiempo. Sin embargo, su adolescencia quedó marcada por una peculiar coyuntura, pues a los trece años, el Conde de Amerval, un hombre que la triplicaba en edad, pidió su mano en matrimonio. Para protegerla de tan insólita unión, su padre ingenió un compromiso con Antoine De Lavoisier, quien, a sus 28 años, ya era un destacado químico y economista. Así, el 16 de diciembre de 1771, la joven Marie-Anne se convierte en la esposa de un hombre cuya pasión por la ciencia redefiniría sus destinos.

Una alquimista del conocimiento

La pareja se trasladó a París en 1775 y pronto su hogar se transformó en un laboratorio donde las ideas se destilaban como el más puro de los elixires. A medida que su esposo profundizaba en los misterios de la química, Marie-Anne se convirtió en su colaboradora inseparable. No solo lo asistía en los experimentos diarios, sino que también se instruyó formalmente en química con eminencias como Jean-Baptiste Bucquet y Philippe Gingembre. Su papel en el laboratorio trascendía el mero registro de observaciones y dibujaba con precisión los complejos aparatos experimentales, muchas veces con una técnica perfeccionada bajo la tutela del pintor Jacques-Louis David. Estos diseños no solo capturaron la esencia de la investigación, sino que también se convirtieron en herramientas pedagógicas para futuras generaciones.

Revolución y tragedia: el sacrificio en nombre de la ciencia

El matrimonio Lavoisier vivió tiempos convulsos. Durante la Revolución francesa, el "reinado del Terror" que terminaría cortándola cabeza al rey y alareina, no perdonó ni siquiera a aquellos dedicados a la ciencia que es la musa del progreso. Antoine fue acusado de traición debido a su conexión con la Ferme Générale y tanto él como el padre de Marie-Anne fueron arrestados. Marie-Anne, ante la adversidad, luchó con todas sus fuerzas para salvar a su esposo, apelando incluso a la importancia de sus investigaciones para Francia. Sin embargo, sus súplicas no fueron escuchadas y Antoine fue ejecutado el 8 de mayo de 1794; y, con su muerte, Marie-Anne perdió no solo a su esposo, sino también su laboratorio, sus bienes y, temporalmente, su brújula vital, su norte en la vida.

El renacimiento de una mente indómita

Lejos de rendirse, Marie-Anne resurgió como una alquimista que transmutó el dolor en acción. Recuperó documentos y notas de su esposo y, con admirable rigor, compiló las Memorias de Química de Lavoisier, una obra que preservó las contribuciones de ambos a la ciencia. Aunque el prefacio original, en el que Marie-Anne denunciaba a los responsables de la muerte de Antoine, fue suprimido, el legado científico del texto no se vio mermado. Este trabajo cristalizó los principios de la química moderna, sentando bases que han resistido el paso del tiempo.

Un segundo matrimonio y un epílogo en calma

En 1804, Marie-Anne contrajo matrimonio con Benjamin Thompson, Conde de Rumford, un físico de renombre. Sin embargo, este vínculo, carente de la armonía que había caracterizado su relación con Antoine, se disolvió en tres años. Marie-Anne parecía no olvidar a su primer esposo y vivió el resto de sus días como una viuda devota de Lavoisier, preservando su apellido y perpetuando su memoria.

Un legado imperecedero

Más allá de su papel como colaboradora, Marie-Anne desempeñó un rol crucial como traductora y crítica de textos científicos fundamentales. Tradujo y anotó obras de autores como Joseph Priestley y Richard Kirwan, cuyas teorías, en particular la del flogisto, sometió a un escrutinio implacable que contribuyó al descubrimiento del oxígeno por parte de Antoine.

La teoría del flogisto, una concepción científica obsoleta y descartada tras los experimentos de Lavoisier, proponía la existencia de una sustancia hipotética que simbolizaba la inflamabilidad de los materiales y toda materia capaz de combustionar era porque contenía flogisto, al arder se producía la liberación de dicha sustancia. Fue introducida en 1667 por el químico y alquimista alemán Johann Becher como una explicación para los procesos asociados con la combustión; Georg Stahl, junto con Santiago González Castillo, ayudaron a desarrollar y popularizar la teoría del flogisto; y, a pesar de su inicial aceptación, la teoría comenzó a ser cuestionada debido a inconsistencias observables, como el aumento de peso en ciertos materiales tras la combustión, algo incompatible con la supuesta pérdida de flogisto. Estas incongruencias llevaron a su declive y hacia finales del siglo XVIII, los trabajos de Antoine Lavoisier terminaron por desacreditarla definitivamente.

Paradójicamente, la idea del flogisto allanó el camino hacia descubrimientos trascendentales, como el del oxígeno, al inspirar experimentos que desafiaron los límites del conocimiento químico de su época. Yexcrutando esta teoría llega Lavoisier al descubrimiento del oxígeno, representado por el símbolo químico O derivando su nombre etimológicamente de los términos griegos ὀξύς = oxys, que significa “ácido” o “punzante”, aludiendo al sabor característico de los ácidos; y -γόνος = gonos, que puede traducirse como “productor” o “engendrador”, reflejando la antigua creencia de que el oxígeno era un componente esencial en la formación de todos los ácidos, una idea que posteriormente se demostró errónea también y el matrimonio Lavoisier viene a descubrir que, en condiciones estándar de presión y temperatura, los átomos de oxígeno tienden a unirse en pares, formando moléculas de dioxígeno, cuyo símbolo es O₂. Este gas, incoloro, inodoro e insípido, constituye un componente esencial de la atmósfera terrestre y es imprescindible para el sostenimiento de la vida tal como la conocemos. Marie-Anne Pierrette Paulze no fue simplemente la esposa de un genio sino una mujer cuya vida encarnó la resistencia intelectual frente a la adversidad y cuyo nombre merece ser recordado con la misma reverencia que las leyes inmutables que ayudó a descubrir.