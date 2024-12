Ecos de esperanza

El 24 de octubre de 1982, la Plaza de la Misericordia en Zaragoza vivió uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la memoria colectiva de una generación. El mitin de Felipe González, en el que pronunció un discurso cargado de emoción, de esperanza y de promesas de cambio, no solo movilizó a miles de personas, sino que desbordó los límites de la política convencional. Los asistentes, emocionados hasta las lágrimas, no solo aplaudían a un líder, sino a una idea, a una ilusión de un futuro mejor. Ese acto, simbólico y transformador, ha quedado grabado como un hito de la historia política reciente de España.



Hoy, años después, nos encontramos con una presentación muy diferente: Diario Villagrasa, que si bien no cuenta con la misma envergadura histórica ni la carga emocional de aquel acto de 1982, se erige como un símbolo del cambio, la reflexión y la apertura de nuevos horizontes en la política local. Pero, ¿cómo se comparan ambos momentos? ¿Cómo se puede medir la fuerza de un mitin que marcó a una generación con la energía de un evento que ha alcanzado la misma trascendencia?

Felipe González no solo habló en 1982; se convirtió en el portavoz de una ola de esperanza que recorría el país. La España de aquel entonces salía de una dictadura, y la democracia, aún joven, necesitaba figuras que la representarán con fuerza y convicción. González logró ese reto con un discurso que resonaba con las ansias de cambio, con el deseo de dejar atrás las sombras del pasado. La Plaza de la Misericordia se convirtió en un epicentro de emoción, y la ovación que recibió, junto a las lágrimas de los asistentes, fueron prueba de que el pueblo creía en la promesa de un futuro nuevo. No era solo política: era un mensaje de esperanza, una luz en medio de la oscuridad de años difíciles.

El mitin no solo fue una puesta en escena de una ideología, sino de una conexión emocional profunda. Aquella tarde de octubre no solo se aplaudió la figura de Felipe González; se aplaudió la posibilidad de cambiar, de construir algo mejor.

Es hora de recordar a los grandes clásicos de la historia y como decía Marco Tulio Ciceron: “Cuanto más alto estemos situados, más humildes debemos ser” y eso es algo aplicable a la figura de Dario Villagrasa y en la actualidad son esos los liderazgos humildes la respuesta que demanda una ciudadana que lo que realmente busca es más ética y compormiso o lo que es lo mismo en una palabra romana y que no era otra que autoritas, pues más que nunca precisamos dirigentes que sean como nosotros los sencillos ciudadanos.

La presentación de Diario Villagrasa, si bien, ocurre en un contexto completamente distinto con una política actual marcada por la fragmentación, por el desencanto de una parte del electorado y, sobre todo, por la necesidad de recuperar la confianza perdida en los grandes partidos nacionales. Villagrasa, con su enfoque regional, con proyección nacional tiene la oportunidad de inspirar una renovación y ofrece una nueva forma de hacer política que pueda conectar con el pueblo desde la cercanía y la sensibilidad.

Un acto de presentación que estaba previsto para varios cientos de personas en un espacio cerrado se ha tenido que trasladar al exterior porque ha quintuplicado el número de asistentes esperados y a pesar de la inclemencia del día han decidido estar expectantes , cientos y cientos de militantes frente a otros actos políticos en los que abundan puestos y cargos políticos como suele ocurrir en la inmensa mayoría de los actos de diferentes actos políticos de diferentes partidos políticos. Esa ha sido una de las notas diferenciadas, pues si bien se han podido ver caras conocidas más del 98 % , eran simpatizantes y militantes de Aragón.

Este ha sido una excepción que ha recordado esos días en los que Felipe González se convirtió en un hito histórico.

Es innegable que la presentación de Villagrasa tiene un impacto local y regional y que muestra que el poder de la política actual se construye desde propuestas concretas capaces de llegar a todos los rincones del espectro político.

Si bien el acto de Felipe González en 1982 marcó el inicio de una nueva era, estoy convencido , por lo que he podido ver y comprobar que esto va a ser el comienzo de un nuevo hito, pues demuestra que el eco de la esperanza sigue vivo, pues no sólo ha superado el desafio de emocionar desde una política de cercanía, coherencia y propuestas viables y ha conseguido que durante minutos aplausos y lágrimas de emoción.

El presente que escribe lo puede certificar pues yo fui testigo silencioso de ese momento cuando era un adolescente de 14 años en 1982, que acompañaba a sus padres y hoy he sido de nuevo un testigo de excepción al acudir a este acto de presentación y lo que lo une a ese momento es que es una figura puede ser capaz de aglutinar a esos votantes de izquierda como al votante de centro-derecha que buscan un cambio hacia una política coherente y desde el sentido común.

A mi lado estaba un hombre de 82 años y con lágrimas en los ojos me ha expresado:

“Hoy he recuperado la esperanza en un partido que siempre fue el partido de la gente normal, de los pueblos y de las ciudades, pues he podido revivir lo que senti en 1982 en la Plaza de la Misericordia de Zaragoza”, algo que lejos de la indiferencia , me ha llegado a conmover y porqué no reconocerlo , conmoverme hasta casi la lágrima.

De hecho Dario Villagrasa, a pesar de su juventud , pues con sus 32 años tiene una amplia experiencia a sus espaldas.

Con 22 años fue el parlamentario más joven de la historia en las Cortes de Aragón y concejal de su pueblo , Bujaraloz y con 26 años consiguió con una aplastante mayoría absoluta, la cual mantiene actualmente.

Antes con apenas 16 fue el precursor del Festival de Cine de Bujaraloz en 2008 y del que fue Director del mismo hasta el año 2015. Además fue uno de los pocos aragoneses que ha recibido el Premio Mundial a la Excelencia Mundial Cesar Vallejo en la modalidad Cívica , en 2023 , por una carrera que ha destacado en la honestidad y en el buen hacer en política.

Quizás para terminar este artículo lo haga con varias expresiones del acto de hoy:

“Muchos me han dicho que soy un Quijote, otros me acusan de ser teledirigido y otros de ser joven. La única verdad de todas ellas es que soy joven”.

“Vengo a representar un tiempo nuevo basado en la honestidad con la memoria puesta en aquellos hombres y mujeres que lucharon por los valores progresistas que el socialismo ha defendido en España durante más de cien años”.

No puedo por menos que concluir este artículo con unas palabras que Felipe González pronunció , allá por el año 1982:

“Porque gobernar no significa solamente estar atento a las curvas del camino; gobernar es guiarse al mismo tiempo por el perfil del horizonte, tener bien claro un rumbo a largo plazo, una perspectiva que otorgue pleno sentido a los afanes cotidianos. Gobernar es aferrarse con ilusión y esperanza a ese rumbo, a sabiendas de las dificultades iniciales, a sabiendas de que aunque no se alcance plenamente el horizonte debe bastarnos la humilde seguridad de que cada paso correcto nos acerca a la meta de una España mejor para todos.

Nuestro horizonte como socialistas, con la responsabilidad de gobernar para todos los españoles, es profundizar constantemente en las libertades de las personas y de los pueblos de España. Ahora bien, como las polémicas recientes y el oscurantismo interesado que pueden confundir a muchos, debo reafirmar que este horizonte pertenece a la vez al futuro y al pasado, y es la reencarnación actual de valores de siempre, porque el proyecto viene a revitalizar la solidaridad humana debilitada por el individualismo, por el egoísmo corporativo y por la agresividad competitiva de grupos sociales muy concretos. Nuestro sentido del cambio se proyecta hacia el futuro y se apoya en los valores más permanentes del hombre, rechazando la concepción atomizada de la sociedad”.