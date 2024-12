“Cristo sigue entre los escombros”: no habrá noches de paz en Gaza esta Navidad en medio de los continuos bombardeos israelíes

La Navidad conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, ocurrido hace más de 2.000 años en la ciudad de Belén, Palestina, en lo que hoy es el territorio de Cisjordania, ocupado por Israel. La celebración es a la vez solemne y festiva. La Basílica de la Natividad se erige en el sitio que se considera que fue el lugar de nacimiento de Jesús, un establo donde se cree que el niño recién nacido fue colocado en un pesebre, tal como se representa esa escena en los belenes de todo el mundo. “Cristo entre los escombros” es el nombre que se le dio a uno de esos pesebres, ubicado dentro de la Iglesia Evangélica Luterana de la Natividad de Belén, a pocos pasos de la antigua calle empedrada donde se cree que nació Jesús. En ese particular pesebre, el Niño Jesús, arropado con una kefia —el pañuelo tradicional palestino— reposa sobre una pila de escombros, como símbolo del incesante ataque de Israel contra la población de Gaza. En vísperas de la navidad de 2023, el pastor de esa iglesia, el reverendo Isaac Munther, pronunció un sermón llamado “Cristo entre los escombros”, que se viralizó en internet. A casi 450 días del inicio de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, en los que han muerto más de 45.000 palestinos, el sermón navideño que Munther pronunció este año ante los feligreses se tituló “Cristo sigue entre los escombros”.

En un fragmento del sermón, Munther expresó: “[El lema] 'nunca más' debería significar un 'nunca más' para todos los pueblos [del mundo]. [Sin embargo], el 'nunca más' se ha convertido en 'una vez más': una vez más la supremacía, una vez más el racismo y una vez más el genocidio. Una vez más, por desgracia, el uso de la Biblia para legitimar la guerra, una vez más el silencio y la complicidad de la Iglesia occidental, una vez más la Iglesia que se alinea con el poder y el imperio”.

La información que llega desde Gaza es desalentadora. Israel continúa atacando el devastado sistema sanitario del enclave asediado: ha detonado explosivos controlados a distancia en los alrededores del hospital Kamal Adwan y ha forzado la evacuación de pacientes enfermos y heridos del hospital Indonesio. Las fuerzas armadas israelíes también bombardearon el hospital Al-Awda, una de las principales maternidades de la Franja de Gaza. María, la madre de Jesús, tuvo la suerte de encontrar un establo tranquilo donde dar a luz. En Gaza, los bebés nacen actualmente sin las más elementales condiciones de higiene, sin acceso a agua potable ni a una atención médica apropiada. La mayor parte de la infraestructura agrícola del enclave palestino, incluidos establos y comederos para animales, han sido arrasados de manera sistemática, en lo que la organización Oxfam ha calificado como “las últimas etapas de la limpieza étnica”.

Munther continuó diciendo en su sermón: “Así que hoy, después de esta destrucción total, de esta aniquilación, Gaza ha sido erradicada […]. Millones de personas se han convertido en refugiados y personas sin hogar y decenas de miles han muerto. ¿Y por qué aún se sigue debatiendo si esto es o no es un genocidio?”.

Tras el sermón de Navidad, el reverendo Issac Munther habló también al respecto con Democracy Now!: “Seguimos viendo imágenes de niños y niñas que son rescatados de debajo de los escombros. Es increíble que hayan pasado más de 14 meses desde el comienzo de este genocidio y que sigamos viendo las mismas imágenes. Parece que estamos completamente desprotegidos y que el mundo se complace en permitir que esto continúe. Y aquí, en Cisjordania, al observar desde Belén lo que ocurre en Ramala o Hebrón, nos preguntamos: “¿Seremos los siguientes?’. Israel ha dejado claro que planea anexar Cisjordania el próximo año. ¿Qué significará esto en la práctica? En Belén tememos que no haya nadie que obligue a Israel a rendir cuentas por sus acciones”.

Israel viola abiertamente el derecho internacional, con el pleno apoyo, militar y diplomático, de Estados Unidos. Sudáfrica, a la que se le suman ya otros 14 países, ha presentado una demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, mientras que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de lesa humanidad. Gallant visitó recientemente la ciudad de Washington D.C., donde se reunió con funcionarios de alto rango del Gobierno de Biden, todos los cuales hicieron caso omiso de la orden de arresto.

Sin embargo, según se informa, Netanyahu ha decidido no asistir al evento que se celebrará en Polonia para conmemorar los 80 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz, dado que el Gobierno de ese país ha declarado que cumplirá con su obligación de ejecutar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional. El columnista israelí Gideon Levy escribió esta semana en el periódico Haaretz:

“Hace 80 años, a los judíos se les dio a elegir entre dos legados: 'nunca más los judíos volverán a enfrentarse a un peligro similar' o 'nunca más nadie en el mundo volverá a enfrentarse a un peligro similar'. Israel eligió claramente la primera opción, con un peligroso añadido: después de Auschwitz, a los judíos se les permite hacer cualquier cosa. Durante el último año, Israel ha implementado esta doctrina como nunca antes lo había hecho”.

En una singular coincidencia que ha sucedido muy pocas veces en el último siglo, la Navidad de este año coincide con el primer día de Janucá, la Fiesta Judía de las Luces. En ese mismo espíritu, que haya luz. Que haya vida. Que haya, sin más demora, un alto el fuego permanente en Gaza.