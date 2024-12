Una nota simple

Leyendo y releyendo artículos de unos cuantos periódicos independientes (de los otros: La Razón, ABC, El Mundo, El Español, Okdiario, Libertad Digital, etc., etc., lo mejor es no mirarlos), veo cómo esos grupos de extrema derecha —en España, Vox— no dejan de coger “carrerilla” (como decíamos de pequeños) hacia un futuro poco halagüeño para las “libertades” (las comillas son porque la libertad de que gozamos es más bien relativa, pero bueno…). De seguir así, países como Francia, Alemania, los del antiguo Benelux, los nórdicos y todos los del Este de Europa incorporados a las democracias occidentales se verán pronto envueltos en esa maldita magnitud de una dictadura al estilo de las de aquellos tiempos anteriores y posteriores a la II Guerra Mundial hasta no hace mucho. Hungría y Polonia son dos ejemplos de lo que se nos puede venir encima.

Sinceramente, pienso que la solución para no tener que volver a tiempos pasados pasa por algunos motivos que todos conocemos, como es el de implementar políticas verdaderas de izquierda por parte de los gobiernos de los países antes citados que traigan más bienestar a todas las clases sociales y no sólo —como hacen ahora— a las clases privilegiadas. La pobreza relativa y la pobreza extrema que tienen muchas personas de toda Europa —con España a la cabeza, al parecer— no es de recibo y, con total seguridad, alimenta a esos grupos neonazis como Vox, y no para de promocionarlos y hacerlos cada día más peligrosos para una convivencia normal en el futuro.

Pero, además, creo que hay algo que todos los gobiernos que se consideren democráticos —aunque la mayoría no lo sean del todo, como es bien sabido— deberían, sin pérdida de tiempo, imponer a los ciudadanos: la retirada de esa red social del fanático nazi americano Elon Musk (X), que sólo sirve para infundir bulos y mentiras, pero que tiene mucho que ver cuando hay elecciones, sobre todo entre los más ignorantes que, por cierto, en España y en otros países son, por desgracia, mayoría. Hay mucho analfabeto funcional, desgraciadamente, y eso lo aprovechan los neonazis todo lo que pueden, como se está viendo en media Europa. Está más que claro que sin esa red X, en USA no iría a gobernar próximamente un “loco fanático de extrema derecha millonario gracias a sus expolios” (con más de 30 delitos por juzgar que se quedarán en nada) que resulta un peligro muy presente para el mundo en su totalidad, aun a pesar del declive que está viviendo el Imperio Yanqui, actualmente superado por China en lo económico y, quién sabe, si también en lo tecnológico, y con los rusos superándolos también en el apartado armamentístico.

Lo reitero —aunque yo nunca he estado en esa red— con toda mi fuerza y toda mi convicción: ¡¡¡tienen que salirse de esa red X ya!!! Y a los que no quieran salirse, pues que el Gobierno —que puede hacerlo— se encargue de prohibir en España esa mierda de red social. Otros ya lo han hecho.

Próspero 2025 para todos. Por supuesto, sin X y sin ninguna otra mierda de red social americana.