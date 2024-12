A los mandamases del Partido Popular... y a los de Vox

Leyendo la prensa digital independiente (en la de papel, salvo alguna excepción muy puntual -El Periódico de Cataluña y sus Regionales, en ocasiones el Diario Regional “HOY”, y algunos otros, muy poquitos- hay poca o ninguna independencia) uno se encuentra con infinidad de noticias relacionadas con las denuncias por corrupción que presenta, o remacha, cada día el Partido Popular (PP) contra el PSOE. Sobre todo, contra sus máximos dirigentes y contra miembros del Gobierno de Pedro Sánchez; cuando no, contra él mismo o su esposa, hermano, padre o cualquiera de sus familiares. Sin, por supuesto, dejar en el tintero a Diputados, Senadores y Altos Cargos de los “socialistas” (lo de las comillas es porque los populares no se han enterado todavía de que los del PSOE no son -salvo algún que otro- socialistas ni de izquierda como ellos creen, pero en fin… es su Neocórtex, del que luego diré algo).

Los del PP deberían mirarse al espejo antes de decir un despropósito detrás de otro en lo que a corrupción política se refiere, ya que, ellos se llevan la palma en esa “virtud degenerativa” acumulando más imputados que los “socialistas” y muchas más desvergüenzas familiares. Y sino, ya me dirán Vds., que ocurre con la familia del Sr. Feijóo, la Sra. Díaz Ayuso y otros muchos cabecillas populares pendientes de pasar por los tribunales de justicia.

La sede de la Comunidad de Madrid (antigua Casa de Correos de la Puerta del Sol, nº 7), se utilizó, eso lo sabemos todos, durante la época franquista como sede de la Dirección General de Seguridad, donde las torturas eran algo habitual de la Policía Política del Régimen; pues bien, ahora, después de tantos años, parece ser que la Sra. Díaz Ayuso la utiliza para sus descerebradas “torturas psíquicas” a los madrileños, y para encubrimientos de presuntas corruptelas familiares, obviamente, dado su bajo nivel de Neuronas, de su alarmante “dañado” Neocórtex.

No me voy a extender con los innumerables casos, no sólo de la familia del Sr. Feijóo allí en su Galicia natal que se sepan, pero haciendo caso en el Facebook a un Sr. llamado Miguel Ángel de la Cruz, según parece, hasta el año que está a las puertas -aprovecho, feliz 2025- la Audiencia Nacional tiene que juzgar 27 casos de corrupción del PP; y un Juez, García Castellón, ha sobreseído ¡275 causas! vinculadas con el PP.

De los de Vox, mejor no hablar, porque se encoge -más de lo que ya lo tenemos por otros motivos- el estómago con sólo nombrarlos. ¿Cómo y dónde viven el Sr. Abascal y sus “ayudantes”? ¿De dónde ha salido “la guita” para vivir, ellos sí, el estado de bienestar? Me lo expliquen, por favor. Lástima -con perdón, porque no da ninguna lástima- que no viva su mentor el generalísimo, porque les habría aplicado la ley de vagos y maleantes.

A mi entender, estos políticos del PP y de Vox tienen dañado el Neocórtex. Me explico, para que no tengan los lectores que recurrir a la Wiquipedia: “El cerebro tiene entre 78 mil millones y 86 mil millones de Neuronas, de las que entre 14 y 18 mil millones pertenecen a la corteza cerebral, y unos 14 mil millones al Neocórtex. El Neocórtex, Neocorteza, Neopalio o Isocórtex son las denominacionesque reciben las áreas más evolucionadas de la corteza cerebral. La Neocorteza (Neocórtex) está implicada en las funciones cerebrales superiores. Se podría resumir como el cerebro de la racionalidad”.

Está más que claro: los dirigentes del PP y los de Vox tienen una carencia muy acentuada de Neuronas cada uno en su Neocórtex. Seguramente no pasan de las 6/7 mil millones de Neuronas tirando por lo alto. Y así les va: miren lo que acaba de ocurrir en las Cortes de Castilla y León donde 31 es mayor que 35 (no, esto no es tener el Neocórtex dañado, sino carecer de él), o miren lo de Valencia y lo “rápido” que actuaron…, ¿evitando muchas muertes más? ¡¡¡Puff!!!

¡¡¡Ay si la JUSTICIA no fuera tuerta -ve por un ojo- en lugar de ciega!!!