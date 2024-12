850 aniversario en 2024 de la donación a la Orden de Santiago de la villa y fortaleza de Uclés

En 2024 se conmemora el 850 aniversario de la donación a la Orden de Santiago, por parte de los Reyes Alfonso VIII y Leonor de Castilla, de la villa y fortaleza de Uclés, hecho determinante en la Historia Medieval de la Península Ibérica.



Con tal motivo, los días 14, 15 y 16 de junio se expuso en Uclés (Cuenca) el documento original que acredita esta donación, el Códice 1046B, conocido como Tumbo Menor de Castilla, procedente del mismo convento de Santiago de Uclés.

El códice contiene copia de los privilegios, donaciones y otros documentos de la Orden de Santiago que se custodiaban en el Convento de Uclés, por lo que constituye el primero y principal instrumento de descripción, -aunque parcial- del Archivo de la Orden de Santiago la Castilla medieval.

Consta de un índice inicial de las escrituras o diplomas que contiene y cuatro cartularios, que presentan numeración romana independiente, denominados libros. Contienen un total de 305 documentos que van de 1119 a 1232. El primer libro, casi exclusivamente, está compuesto, por privilegios reales; el segundo y tercero contienen documentos entregados por particulares; el cuarto libro se refiere a documentos de la cancillería pontificia.

La copia de los documentos empieza en la página 15 con el privilegio por el que Alfonso VIII y su esposa Leonor (de Inglaterra), donan a la Orden de Santiago -recién creada- y a su maestre Pedro Fernández de Fuencalada, el castillo y la villa de Uclés, la data es de 9 de Enero de 1174 en Arévalo:

"(...) Ego itaque Ildefonsus, Dei gratia Yspanorum rex, una cum uxore mea Alienor Regina, (...) dono et concedo Deo et vobis Petro Ferrandi, Iacobitane Milicie magistro, et universis eiusdem militibus presentibus atque futuris, Ucles cum Castelo et villa, cum Terris, (...)"

En esa misma página, la escritura se acompaña de una miniatura que es una auténtica glosa visual de la donación y en la misma aparecen cuatro personas que son, de izquierda a derecha, sedentes la reina Leonor y el rey Alfonso VIII; de pie a su lado, Pedro Fernández, con la representación más antigua conocida dl castillo de Uclés; y, de pie, junto al margen derecho, un caballero de la Orden.

El documento quedó expuesto en el edificio que fue sede y Cabeza de la Orden de Santiago a la que perteneció durante siglos el Sacro-Convento de Santiago Apóstol o Monasterio de Uclés, declaradomonumento nacional en 1931.

El Monasterio de Uclés perdura desde 1174-01-09 hasta el año de 1874 y forma parte del conjunto de fortificaciones que surge durante la dominación musulmana de la Península Ibérica. Tras la Reconquista fue donado por el Rey de Castilla, Alfonso VIII, a la Orden de Santiago en 1174 y esta donación es la que se recoge en el llamado Tumbo Menor de Castilla.

La Orden convirtió el castillo de Uclés en su Caput Ordinis, Cabeza de la Orden, casa madre de la Orden de Santiago, conformando un complejo de edificaciones formidable, parte de las cuales todavía se conservan, destacando, de norte a sur, las torres del Pontido y el Palomar, todavía de la fortaleza árabe y, anexas a ellas por un gran lienzo de muralla, la más moderna de las torres, la Torre Albarrana que data de los siglos XIII y XIV y que se ubica en el extremo meridional.

Con el fin de la Reconquista en el siglo XV pasa a la Corona de Castilla el maestrazgo de la Orden y la Orden de Santiago pierde su función militar en gran medida . Por ello, bajo el reinado de Carlos I, el día 7 de mayo de 1529, D. Pedro García de Almaguer, Prior de la Orden, inicia una radical reforma que convertía la fortaleza medieval en el edificio actual.

Los caballeros santiaguistas pudieron habitar su monasterio apenas un siglo después de terminado, habiendo sufrido en 1808 la invasión de las tropas de Napoleón durante la Guerra de Independencia, que causaron, como en otros muchos lugares, un daños irreparables, en especial durante la Batalla de Uclés, tristemente famosa.

En 1836, la Orden de Santiago abandona forzosamente el edificio con la desamortización de Mendizábal; y en 1874 pasa a ser propiedad del Obispado de Cuenca, que establece en él una sección del Seminario Conciliar de Cuenca. Entre los siglos XIX y XX, el Monasterio de Uclés pasaría por diversos usos y vicisitudes, fue convento de los Jesuitas que habían sido expulsados de Francia, también colegio de segunda enseñanza, noviciado de los Agustinos, etc. Fue usado como hospital durante la Guerra Civil y tras la contienda se convirtió en cárcel. En 1949 se inauguró como Seminario Menor Santiago Apóstol y actualmente ha sido Casa de Espiritualidad de la Diócesis de Cuenca.

En el Convento de Santiago de Uclés se custodiaba el archivo general de la Orden de Santiago y las primeras noticias de su existencia datan del siglo XIII. En el siglo XVIII encargó el Consejo de las Órdenes a Juan Antonio Fernández, notario y archivero del obispo de Tudela, la confección de un nuevo inventario del archivo, que se puede consultar hoy en el Archivo Histórico Nacional, gracias a la intervención de la Comisión de la Real Academia de la Historia que fue la encargada de recoger el Archivo de Uclés y que respetó su organización.

Las casas matrices de las cuatro Órdenes Militares españolas fueron suprimidas por R.D. de 9 de marzo de 1836. Sus bienes y rentas se aplicaron a la extinción de la Deuda Pública. Los archivos generales de las Órdenes Militares, que son los depositarios de la historia de las órdenes militares anterior a su incorporación a la Corona, ingresaron en el Archivo Histórico Nacional con el resto de archivos de estas sedes como bienes desamortizados, remitidos por las Contadurías de Arbitrios y Amortización de las provincias.

La entrada del archivo general de la Orden de Santiago tardó bastante tiempo y aunque fue entregado, a la Real Academia de la Historia, legalmente y por R.O. de 28 de Agosto de 1850, no siendo posible su traslado a la Academia de la Historia por la oposición del entonces vigente Tribunal Especial de las Órdenes.

Con la creación del Archivo Histórico Nacional, la documentación pasa a formar parte de sus fondos, legalmente, pero el traslado no se pudo hacer efectivo hasta 1872, pasando entonces no sólo su archivo sino su rica biblioteca también, hoy constituye una parte sustancial del fondo antiguo de la biblioteca del Archivo Histórico Nacional. Este fondo se custodia en la sección de Órdenes Militares.

La Orden de Santiago tiene como instituciones el Convento de San Marcos de León; el Monasterio de Santiago de Uclés y el Convento de las Comendadoras de Santiago, en Madrid; el Convento de Santa Cruz de Valladolid; el Comendador Mayor de Castilla de la Orden de Santiago; el Convento Institución - Orden de Santiago (España). Es una institución que nace en 1170 y perdura hasta XXI se denomina Orden de Santiago pero tiene otras formas de identificación, tales Orden de Caballería de La Espada, Orden de Caballería de Santiago, Orden de Caballería de Santiago de la Espada, Orden Militar de La Orden de Santiago surge como cofradía de caballeros creada en 1170 por Fernando II de León en la ciudad de Cáceres para asegurar la defensa de la ciudad contra los almohades y participar en las campañas de la Corona por Extremadura.

Estaba compuesta por freires, que en algunas fuentes historiográficas aparece como freiles de Cáceres, mitad monjes y mitad soldados, siendo su jefe Pedro Fernández. Llegan a un acuerdo con el arzobispo de Santiago en 1171, por el cual el maestre se convertía en canónigo de la catedral de Santiago y los freires se convierten en vasallos del apóstol Santiago, mientras que paralelamente el arzobispo de Santiago se convertía en freire honorario.

La aprobación papal de la regla de la Orden de Santiago se produce en 1175. La Orden de Santiago amplió pronto sus objetivos al sellar acuerdos con los monarcas de Castilla y Portugal que suponen cesión de posesiones y castillos en tierras de frontera, se convierten así rápidamente en la primera orden de caballería que se extendió fuera de la Península Ibérica.

Su participación en el proceso de la Reconquista fue muy activa. En la época moderna la Orden cesa su actividad bélica, pero sin embargo se erige en el soporte financiero que sería fundamental para la monarquía.

A pesar de la pérdida progresiva de poder político y económico, la Orden de Santiago siguió siendo un refugio para la nobleza, sobre todo cuando se produce el advenimiento de los regímenes republicanos en los que la Orden es disuelta.