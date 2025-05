Elección papal y sociedad secreta del imperio del capital mundial

El poder detrás del trono. El imperio del capital mundial es el único y verdadero imperio que ha existido. Se colige es una “sociedad u organización secreta”, ojalá, este imperio no se entrometan en la elección del nuevo Papa. Siempre existen intereses de capitales, de orden social, político, militar, económico, laboral y etc. Este, imperio como organización que todo lo quiere administrar para su lado, seguro están jalando agua para su molino. Hay que rememorar, la institución de la iglesia católica es supra millonaria en todo. Y el “imperio del capital mundial” debe estar intrigando, complotando en secreto, moviendo teclas para que se elija al nuevo Papa que esté a su servicio.

Nada es descartable. Allá los cardenales que se presten a ese bochorno, estarían manoseando el Espíritu Santo y por excelencia a Dios. No dejen les manoseen, acomoden sus mentes los aduladores, vean con el lente de Dios, y no del capital. Sean ustedes mismo en ¡Unidad con Dios…! Los Cardenales en el Cónclave, están obligados solamente obedecer a los intereses de Dios, no por el “imperio del capital mundial insertado allí”. No carguen en su conciencia cristiana semejante traición, ni caben su propia sepultura. Y recuerden que está elección del nuevo Papa en mayo del año 2025, no es una apuesta o pelea de gallos, es la búsqueda de fortalecer la institución de la iglesia católica, la evangelización, la paz, el progreso, el bienestar común, la hermandad, fraternidad, la unidad cristiana de los pueblos, sin anarquía, y que no es la búsqueda de la guerra.

En consecuencia, es convincente sea el nuevo Papá conciliador, revelador de senderos de buenos frutos. En la obra “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo dice: “Los hombres se complacen tanto en sí mismos en sus propias cosas y hasta tal punto se engañan, que con dificultades se defienden de semejante peste. Pues no hay otro modo de defenderse de la adulación que el que los hombres comprendan que no te ofenden cuando dicen la verdad. Pero cuando todos te la dicen, te faltará el respeto que se te debe”. (pág. 110. Editorial Planeta, S.A 1983. Barcelona España).

Ahora hay que relacionar esto que nos ilustra la historia: “La Orden de los Iluminados o los Illuminati eran una sociedad secreta formada en Baviera (ahora parte de la Alemania moderna) que existió desde 1776 hasta 1785; sus miembros originalmente se referían a sí mismos como perfectibilistas.

El grupo de los Iluminati, se inspiró en los ideales de la Ilustración y fue fundado por el profesor de derecho canónico Adam Weishaupt. Quería promover la educación de la razón y la filantropía y oponerse a la superstición y la influencia religiosa en la sociedad. Weishaupt buscó cambiar la forma en que se administraban los Estados en Europa, eliminando la influencia de la religión en el gobierno y brindando a la gente una nueva fuente de "iluminación". Se cree que la primera reunión de los Illuminati de Baviera se llevó a cabo en un bosque cerca de Ingolstadt el 1 de mayo de 1776. Ahí, cinco hombres establecieron las reglas que regirían la orden secreta. Con el tiempo, los objetivos del grupo se centraron en influir en las decisiones políticas y alterar instituciones como la monarquía y la Iglesia”.

Que absurdo y es una gran mentira que solamente existió está sociedad secreta Iluminati 9 años, ¿acaso ya desapareció el capital? el capital de un lado y otro siempre han pretendido manipular a los pueblos, y muchas cosas más… Es seguro siguen existiendo desde su secretismo.

Eran no, siguen siendo, porque como son una “sociedad secreta”, todo se puede decir. Lo secreto en todos los ámbitos, jamás dejará de existir, queramos o no. No hay que ser ingenuo. Ahí, seguro y más que seguro el imperio del capital era. Jamás han sido imperios, potencias, ALEMANIA; EE.UU; RUSIA, CHINA Y/O EL SISTEMA ASIATICO; EUROPA, y etc. El verdadero imperio del capital mundial es la “sociedad secreta de ese imperio” que viene solapadamente estirándose y seguro, quiere devorar al que se la da de rico, millonario para aplastarlo.

Demole una vueltecita al mundo, y podremos ver, escuchar, leer e interpretar, que el imperio del capital mundial, se desconocen sus cabecillas, “viven a la luz de las sombras” y ES EL PODER DETRÁS DEL TRONO, y manejan, dirigen a su antojo al mundo, con un liberalismo desmedido, esa es la orden y organización llámese Iluminati o como se llame. Por eso digo que los Iluminati no han desaparecido, es cuando más vigente están, quieren apoderarse del mundo. Cuando desaparezca el capital, lo cual nunca será, todo seguirá como viene el mundo. Sólo con el juicio final establecido en el libro bíblico en apocalipsis desaparecerá.

El Cónclave debe tener cuidado. Hoy son Cardenales, mañana no. Si verdaderamente son cristianos, obedezcan al Poder de Dios (Espíritu Santo), la tentación está latente, cuidado comen de la manzana prohiba y se repite la historia, y son defenestrados del paraíso de Dios, nada es imposible para Él. En Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice: “No te creas demasiado sabio; honra al Señor y apártate del mal”.