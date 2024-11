La mentira ronda España. Amigo Óscar López, ¿quiénes mienten?

Son las 11:45 horas, aproximadamente, del día 23 de noviembre de 2024. Por curiosidad me engancho al canal 24 horas de Televisión española. En ese momento estaban dando una pequeña entrevista con el ministro Óscar López. Tengo 82 años y jamás en mi vida he visto mentir tan descaradamente y tan “naturalmente”.

Primero, manifestar que su sistema ha sido, en las pocas preguntas que ha admitido, decir que somos los mejores de Europa, que destacamos en creación de empleo y que lo peor que tenemos es una oposición mentirosa y que busca la degradación de nuestro país.

Cuando decía eso citaba al señor de Feijóo, líder del Partido Popular y por tanto líder de la oposición, manifestando que el señor Feijóo había presentado una MOCIÓN DE CENSURA en el Congreso (entre otras cosas insulsas y generalidades).

Me pregunta es: ¿NADIE DEL PARTIDO POPULAR SALE EN TROMBA A PRESENTAR ANTE EL JUZGADO UNA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE ESA FALSEDAD, EN LOS MISMOS MEDIOS EN LA QUE LA HA DICHO?

Yo si le haría, al señor OSCAR LÓPEZ, unas cuantas preguntas que DEBAN RESPONDERSE CON UN SÍ o UN NO. No es aconsejable convertir una carta en un manual de interrogatorio (que sí tendría material)

Primera: ¿Aseguró el señor Pedro Sánchez que nunca gobernaría con BILDU?

Segunda: ¿Aseguró el Pedro Sánchez que nunca gobernaría con PODEMOS, que no dormiría con ellos?

Tercera.- ¿Se han resuelto, como él decía, URGENTEMENTE, los problemas del VOLCÁN de la isla del Hierro?

Cuarta.- Públicamente, en Televisión, ¿manifestó: “en un par de días, en unos días , en una semana recibirán todos los afectados por la DANA, el dinero necesario para solucionar sus problemas vitales”?

Quinta.- ¿Conocía usted, señor OSCAR LÓPEZ, que en tiempos del señor RODRÍGUEZ ZAPATEROse aprobó el proyecto y se le asignó presupuesto para solucionar el problema de la RAMBLA DEL POYO y que no se hizo NADA?

Por favor, poco me queda ya por decir, debido a la edad, pero los temas sub judice, como los del señor Aldama, deben ser respetados y ustedes los ministros los primeros que debían dar ejemplo.

¿Le gustaría que la gente dijera que usted apoya todo lo que diga PEDRO SÁNCHEZ, porque tiene miedo a que le quiten todos los beneficios que lleva consigo su cargo?