La falta de comunicación interpersonal y el abuso de redes sociales aumentan la infidelidad en las parejas

Desde hace unos meses, diversos estudios de instituciones, como Psychology Today, y centros de investigación, como la Universidad Estatal de San José en California, alertan sobre el uso de redes de sociales e infidelidad. Cuanto mayor es la interacción en redes sociales, se observan mayores índices de infidelidad.



El experto en comunicación social y relaciones personales, Julio García Gómez, argumenta en cinco claves que explican por qué se produce ese deterioro que está vinculado al mayor uso de herramientas virtuales en personas jóvenes, que es proporcional al más elevado índice de relaciones fuera de la pareja establecida.

Cinco claves de las infidelidades online

1.- Cada vez hay menos diálogo personal en la pareja por el ritmo de vida establecido en que hay poco tiempo para compartir espacios y tiempos,ya que cada uno lleva un ritmo de vida marcado por su trabajo.Actualmente cada miembro de la pareja tiene unos horarios diferentes en los que prácticamente el único encuentro físico se produce en el descanso nocturno. Lo que antes era verse a las horas de las comidas, ahora es encontrarse a última hora de la tarde.

2.- La falta de comunicación verbal en vivo, propicia el uso de las redes sociales para establecer contacto de forma rápida y casi anónima con otras personas de su entorno que no se comprometen a nada a cambio de unos segundos de chat y encuentros en la red, en las pausas del trabajo y en los desplazamientos en transporte público.

3.- La falta de expresión interpersonal llama a más falta de comunicación tradicional, y fomenta el flirteo en redes sociales con esa persona que se nos muestra “idílica”, que no genera compromiso y está dispuesta a escucharnos en cualquier momento del día y de la noche.

4.- La imagen que podemos mostrar en una fotografía en redes, nada tiene que ver en muchos casos con la real. Esa instantánea puede estar manipulada, retocada, y no dar visos de lo que en realidad es la otra persona con la que intentamos una relación íntima no física.

5.- El riesgo del exceso de contacto con otras parejas en la red, propicia el deterioro de la relación con la pareja establecida, potencia la incomunicación personal con ella y fomenta la infidelidad “virtual”.

Del “amor platónico”, esa concepción filosófica de un cariño sin lazos sexuales ni románticos, que fue propuesto por el filósofo griego Platón, al “amor virtual”, hay un paso. Pero, sin duda la propuesta del filósofo se mostraba en el horizonte de esa idealización del uno para el otro, no correspondida, que en definitiva no era signo de infidelidad. En la esfera de las redes sociales, establecer contacto con otras personas buscando la interacción y atracción personal, propicia que cada día haya más peligro de infidelidad en la pareja.

Es evidente que para salvar la pareja es necesario más diálogo personal y menos coqueteo en red, que supone un fuerte impacto en las relaciones de pareja fruto de las“cíber infidelidades”, más allá de los encuentros físicos.