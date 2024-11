“Buen cliente” y otros poemas

Buen cliente

Expeditivo, lo trabaja

A sus requisitorias no me presto: sí me vendo -1000 pesos- por un rato

Indaga mi culo y obtiene el vencimiento de su interés. *

Ave

Menos cerca del pavo real que del pavote me pavoneo

Me pavoneo cercado por pavotes y pavos reales. *

A mi cabeza

O me falta o está flojo un tornillo

Mi conciencia de que falta o está flojo un tornillo

no me falta

y mi empeño en el registro substancioso -de que falta o está flojo un tornillo-

no está flojo. *

Esfinteriana

Contienda entre el esplendor que sostiene la dinámica revolucionaria del afán expulsatorio

y el obstruccionismo reaccionario al servicio de la confabulación retentiva

¡¿Y en esta mierda hay un goce?! *

Fascino

Los fascino con el tamaño los alarmo los reviento

Lo mío es en ocasiones -con fajada- definitivo. *

Se cumplió

Yo no daba nada por mí

Y mírenme a dónde llegué

Después de esto sí que no hay

NADA. *

A Sir John Mandeville (siglo XIV), el testigo

1 Estuve allí en el paraíso pero tampoco del paraíso puedo hablar.

2 Tan poco puedo hablar del paraíso Apenas jurarles que estuve allí. *

Epitafios

1 No cejó en su empeño denodado por avenirse a la fatalidad de las damas.

2 Obtuvo el reconocimiento de sus impares Dejó su huella en la almohadilla Sonrió con una muerte. *

Doble

1 No he sido hallado por mi doble

Y eso que no huyo.

2 Mi doble es hoy día apenas uno de mis socios. *

Lleno

1 Al salto mortal de tu vacío la ilusión de mi lleno.

2 La ilusión de mi lleno me la brinda tu odio. *

Caricatura

1 Retorna a mí resucitada mi caricatura

desde su cuerpo muerto desde su pecho.

2 Me queda bien la caricatura del recuerdo de mí. *

No lamento 1 No lamento su irrelevancia como personaje

Sí (creo) la mía como público.

2 No lamento su pequeñez

Sí (creo) mi enormidad.

3 No lamento que yo esté muriendo

Sí (creo) su eternidad. *

Ser quien se debiera

1 Soy lo que debo ser: un cerdo burgués rodeado por el oro

Si no no sería nada.

2 ¿Soy lo que debo ser o no soy lo que debo ser si arrastrándome a nada soy gusano? *

Pecados

1 Vuela mi soberbia raída sobre una alfombra soberbia

Y raída.

2 A los que son mis celos les pertenezco.

3 Mi lujuria es mi capacidad.

4 ¿Acaso sobreprotejo a mi pereza? *