Pedro el justiciero universitario. Libertad para ETA

Para cualquier persona intelectual el concepto JUSTICIA es entendible, es una idea que todos llevamos en nuestro interior, como un principio, como un derecho básico, necesario para una convivencia equilibrada y respetuosa con los intereses individuales, sociales e ideológicos.

Han transcurridos bastantes años, eran los tiempos inenarrables de ETA. El País Vasco, era lugar receptor de emigrantes procedentes de diversos lugares de España, sobre Castilla y León. Los cruces matrimoniales fue cambiando la configuración del PAÍS, pero por circunstancias, no políticas sino de efervescencia nacionalista ULTRA, apareció ETA, batallón militar para defensa de los derechos nacionalistas, olvidándose que, ya en esos momentos, el País Vasco era una buena y provechosa combinación entre Castellanos Leoneses y originarios de las zonas conocidas como Vascongadas.

ETA, comenzó a matar, no por sus ideas sino para provocar el terror en el conjunto de la sociedad española y en determinados sectores de los originarios de su propio País, que dio origen, incluso en estos últimos, a un proceso de emigración a otras partes de España, donde la CONVIVENCIA era entendible como JUSTICIA SOCIAL.

La semilla del ODIO comenzó a nacer en determinados sectores de la sociedad y en determinados lugares muy específicos del territorio vasco.

Anécdotas como la de aquel amigo y compañero, casado con una estupenda chica vasca, ubicada en Durango, lugar muy importante para ETA, que invitó a sus padres a venir a conocer su casa, al mismo tiempo que llamó a sus suegros para que los acompañaran en la comida.

En el transcurso de la sobria comida de aquellos entonces, el suegro de mi amigo, vasco hasta las cejas, hizo el siguiente comentario al marido de su hija, castellano de pueblo de Tierra de Campos: “Amigo, ve usted ese árbol al lado del paseo de nuestra casa..., pues el guardia civil que se acercara a este pueblo, debería ser colgado en el mismo, hasta que se pudriera”.

Pasaron los años, nacieron los nietos y mi amigo, también, como su padre, nacido en tierras frías y duras de Castilla y como todos sus compatriotas, persona abierta y dialogante, volvió una vez más a traer a sus padres de visita a Durango.

ETA, ya se había convertido en una banda super organizada, con comandos distribuidos por España y el sur de Francia. Sus trofeos, personas inocentes, servidores públicos y con un único sueño: OLVIDAR LA GUERRA CIVIL, VIVIR EN PAZ Y CONSEGUIR, ENTRE TODOS, UNA ESPAÑA PRÓSPERA Y UNIDA EN EL ESFUERZO.

El suegro de mi amigo, contaba que un día, comiendo, como aquel otro año, su consuegro comentó: “Amigo, creo y siento vergüenza de los comentarios que hace años hacía en su presencia. ETA, se está pasando. Los vascos hemos estado engañados y, por desgracia, muchos han tenido que huir a vivir a otras partes de España; otros, que no pueden, tienen que seguir en sus caseríos, en sus pueblos y en sus capitales de provincia... siento, sinceramente, todos los asesinatos de ETA y siento el tiempo que yo, también engañado, deseaba el ahorcamiento de todo guardia civil que apareciera por este pueblo, DURANGO”

“Culpa, siguió el honrado consuegro, parte la tiene la CONSENTIDORA IGLESIA, colaboradora a escala ideológica y a escala llamada por ellos de “misericordia humana”.

“Vamos a misa, como Católicos de catecismo abreviado. Tenemos que aguantar que se diga la misa en EUSKERA y se pase el “cepillo” pidiendo, en castellano, una ayuda por favor”.

“Quiero pedir disculpas; todos hemos sido engañados; ETA no es el País Vasco, es el monstruo construido por determinados políticos formados en seminarios, ahora creadores de criminales, sí, simplemente terrorista criminales, sin conciencia, sin prudencia y sin sentimientos”.

Hoy, mi amigo ya falleció, pasados más de cincuenta años, los modernos y acomodados políticos, han VOMITADO, ayudados de leguleyos pagados por los restos de ETA , leyes que liberan fácilmente a todos aquellos criminales, que ni han cumplido sus penas, ni han pedido perdón y ni han ayudado a clarificar los cientos de asesinatos todavía impunes.

Un gobierno actual, presidido por una izquierda comandada por un presidente, PEDRO SÁNCHEZ, está revolviendo todo el sistema judicial, quemando toda su jurisprudencia para justificar, que la justicia, la suya , es mirar el pasado y borrarlo y así poder ellos gobernar y dirigir TODA ESPAÑA, con los votos necesarios de los restos de ETA CRIMINAL y de los CATALANES ROMPEDORES DE LA CONVIVENCIA “COMUNITARIA”, que, como siempre, siguen guardando sus intereses económicos en sus guaridas elitistas, nobleza medieval, que ensucia su mano si la estrecha conel honrado trabajador de su finca.

Este gobierno, saltándose toda la prudencia de una gobernanza “PARLAMENTARIA” se ha asociado con los restos biológicos de aquella izquierda, que dicen roja, que todavía pervive en ciertas antros, que llaman familias, pero que lo único que son “bombas bajo la esfera social” que estallarán si la sociedad no las retira y las arroja allá donde no puedan vivir en paz, ni siquiera con sus normas y sus algarabías callejeras o de despacho, pagadas y bien pagadas.

El arma utilizada por este gobierno es la MENTIRA y el ejército lo forman los cientos de diputados que ni están preparados políticamente, ni son técnicos aprovechables, sino, simplemente, obreros conocedores del botón que hay que apretar para que digan lo que al oído les dice el JEFE SUPREMO, DON PEDRO SÁNCHEZ.

Todas las zonas devastadas por la DANA 2024, DEBEN TENER Y TIENEN POR RESPONSABILIDAD POLÍTICA un ÚNICO director, gestor, coordinador, en este caso don PEDRO SÁNCHEZ y con nombre genérico EL GOBIERNO.

Podemos crear, inventar, manipular, culpabilizar, ser tuertos, cobardes, miedosos, indiferentes ..., pero nada ni nadie quitará AL GOBIERNO y a su CAPITÁN la responsabilidad de la GESTION desde el inicio de la tragedia.

Ayudas, supervivencia inmediata, asistencia sanitaria, prevención de daños derivados, recuperación de ahorros en efectivo domiciliarios, “sanar” a los niños, pagar a los voluntarios y día a día vigilar los compromisos y la recuperación. Esa es su única obligación.

Todo eso es restablecer la “vida perdida”, pero, mirando al futuro, lo urgente es PLANIFICAR UN PLAN PARA QUE CUALQUIER DANA POSTERIOR, tenga su propio camino sin dañar la vida diaria de los pueblos y sus ciudadanos.

A pesar de lo expuesto, mucho me temo que, como en anteriores catástrofes, las soluciones y las ayudas urgentes humanitarias, rompan calendarios y pasen los años sin ver terminadas todas las promesas y, sobre todo, sin haber equilibrado la vida de las personas.

No olvidemos: LA NATURALEZA SIEMPRE DOMINARÁ EL MUNDO y su SOBERBIA y, los que quieren hacerse ricos en política, no olviden, tampoco, que EL DINERO TAMBIÉN ABRE TUMBAS llenas de “tristeza, vergüenza y odio hacia sí mismos”.

El SEÑOR, que existe y la DUDA, que también revuela, PERDONE, porque la sociedad española JAMÁS OLVIDARÁ por culpa de este gobierno y su reyezuelo DON PEDRO SÁNCHEZ. “el ambicioso”...

Un último deseo: “Que entre todos frenemos un poco la LEY DEL PÉNDULO, para que la HISTORIA NO SE REPITA TAN RÁPIDAMENTE”.