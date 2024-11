Mujeres en la Ciencia: Sophia Brahe

El océano, corazón de nuestro planeta, enfrenta las crisis del clima y de la biodiversidad así como crecientes amenazas que son la contaminación, la sobrepesca y la minería en aguas profundas. La Expedición Ocean Hope, de The Ocean and Us, trabaja para fomentar el apoyo mundial para lograr una moratoria en la minería de fondos marinos y la protección de las aguas internacionales.