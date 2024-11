Hablar por hablar

Con motivo de la catástrofe de la pasada semana, algunos “voceros” (no les puedo llamar informadores) más o menos documentados y bastante tendenciosos, no se han privado de realizar valoraciones y comentarios de todo tipo arrogándose unos conocimientos de los que carecen. Sin ser verano, y con tal de no quedarse atrás de la competencia, han publicado comentarios que han llevado a aumentar la preocupación y la alarma de los españolitos de a pie que nos creemos que esa noticia es verdad “porque lo han dicho en la tele”. Por otra parte los meteorólogos, que se mueven en un campo bastante imprevisible, se las ven y se las desean para precisar el día, la hora y las condiciones de cada tormenta, DANA o borrasca. Encima queremos que nos digan cuando, cuanto y donde va a llover en nuestro barrio. Como es natural hacen lo que pueden, pero a veces se equivocan. De aquel “agua er cielo va a cae”, de mis amigos de Benagalbón, o del almanaque Zaragozano que vendían en Puerta Nueva, hemos pasado a unas exigencias a los “hombres (y mujeres) del tiempo”, a los que cualquier día corremos a gorrazos por la calle. He podido leer, en algún sitio, que no se espera una situación similar a la de la pasada semana hasta dentro de 20 años. Y yo pregunto: ¿por la mañana o por la tarde? Alguien ha tirado de estadísticas y ha largado esta aseveración sin encomendarse a Dios ni al diablo. Ahí queda eso. Poniendo los pies en el suelo los vecinos damnificados y los voluntarios que les ayudan, seguirán quitando barro y rehaciendo sus casas, después de que se retiren los medios y se apacigüen los políticos. Así es la vida. Así ha sido desde siempre. Los que no volverán serán los fallecidos y los desaparecidos que aun no han podido ser rescatados. Entretanto, mucho cuidadito con lo que decimos. Solo la verdad. No lo que nos convenga. Podemos crear falsas expectativas y hacer mucho daño.