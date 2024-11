Engaño, desinformación y chantaje del Gobierno

Cobarde, pero caprichoso y aprovechado sin perdón. Apenas han pasado 48 horas desde el escarmiento que le dio el pueblo de Paiporta y ya está enredando como si nada hubiera sucedido. Este individuo que preside el desgobierno español de extrema izquierda parece que no escarmienta. Su discurso indecoroso es rayano al del trilero más rancio y egoísta; pretende cambiar ayudas a la DANA por Presupuestos Generales del Estado, como si esos fueran imprescindibles en este momento. No lo fueron para robar dinero a paladas con las mascarillas.



Mucho prometer hasta meter y, una vez metido, nada de lo prometido. Sigue mintiendo descaradamente. Le faltó tiempo para decir que ya estaban tramitadas las ayudas para catástrofes en la Unión Europea y hoy nos enteramos de que no ha iniciado ningún tipo de trámite, ni ha hecho llegar dinero para ayudas a los afectados por la destrucción de aguas y fango, en lo que él es experto.

«Cualquier medio que necesiten, que lo pidan»: ya salió a la palestra el aprendiz de autócrata formado en la escuela bolivariana de Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, una formación que ha continuado en su propia Escuela de la Mentira y el Fraude. Por todas las falsedades que le rodean y por la corrupción familiar, los medios de comunicación internacionales le han puesto guapo. Pero es que merece eso y más.

Otra mentira que desde ayer se ha desvanecido ha sido la estrategia de decir en los Medios de Desinformación Socialista y Mafiosa que los vecinos de Paiporta «son elementos violentos marginales». Contentos tiene a los valencianos. El mismo descalificativo han utilizado los medios vendidos al poder donde se parapetan elementos subversivos, activistas, mafiosos y proterroristas que saltan a las tertulias de los medios de comunicación con la misma consignan y la sueltan todos a la vez.

Hay una cadena de TV, además de la TVE, donde dicen las mismas frases, los mismos giros y los mismos planteamientos, que se repiten constantemente en la edición de 24H. No merecen ser escuchados y mucho menos hay que dedicarlos un minuto de nuestro tiempo. Como decían unos vecinos de Paiporta a los periodistas: «Neonazis sois los periodistas mentirosos e incompetentes, sobre todo lo son los que tachan de fascistas a los damnificados vecinos de Paiporta y otros núcleos afectados».

Utilizan esa estratagema para no mencionar la huida cobarde y despreciable de Pedro Sánchez, quien actuó cual comadreja traicionera, buscando el mejor resquicio para escapar; no recibió maltrato de ningún tipo: cierto es que un descastado lanzó un palo al aire, pero impactó en un fotógrafo y en un asesor de Sánchez. Ni maltrato, ni pelea, solo estratagema como tapón de traición, desprecio a la ciudadanía y deseos de huir de donde surgen problemas. ¿Había consigna de «Moncloaca» para hacer fracasar a los Reyes Felipe y Letizia? Lo vamos a saber en breve.

Esas huestes desinformadoras, pagadas por el Gobierno y compensados algunos falsos informadores con el nombramiento en el Consejo de TVE, han llegado a echar la culpa a Felipe y Letizia por acudir allí. Dicen que no era el momento. Para el despreciable Gobierno y el clan de desinformadores ultras, el momento era cuando todo estuviera bien, o al menos eso parecen decir. No saben que los reyes de España están por encima de las ideologías y representan al pueblo; una representación que no ostenta Begoña “Pelela” Gómez.

Por cierto, ¿qué pintaba Delcy Rodríguez en la India, en el mismo hotel donde se alojaban Sánchez y la imputada mientras la gente moría por la DANA? Ellos seguían de fiesta, que es lo suyo, aunque se muera el lucero del alba. Siguen mintiendo y falseando la realidad. Veremos cuando Pedro Sánchez visite Chiva.

No estaría de más que la princesa Leonor acudiese a Chiva y a alguna localidad más de las afectadas para dar lecciones al tramposo, falsario y predicador de crecepelo. Si Sánchez ya está condenado en el mundo de la política y su cadáver ya huele, una visita de Leonor sería su final como político rastrero e indigente intelectual que es. Pero, claro, la visita de Leonor de Borbón hay que condicionarla a si lo siente o pasa también de la DANA como Sánchez.

De la misma forma que a un juez, durante su periodo de formación en la Escuela Judicial, le llevan a presenciar escenas con las que se enfrentará a lo largo de su vida profesional, sería idóneo que la princesa Leonor acompañase a sus padres a la zona cero de la DANA. Valencia no es el País de Jauja en este momento. ¿Llevará Sánchez a esa zona cero a su imputada compañera?

Sigo escuchando sandeces de los miembros y “miembras” de la Escuela de Desinformadores de Gobierno. Solo recordar una cuestión y EXIGIR al Gobierno que deje de hacer chantajes: subvenciones inmediatas a los afectados por la DANA, pero no a cambio de votos favorables a los PGE. Sánchez quiere utilizar la desgracia como rehén de sus intereses. Con la humillación y la cobardía demostrada ya va arreglado, al menos hasta la próxima vez. El camino ya está abierto.

Ayudas, sí, todas las que se precisen sin límite y, ante todo, exijan al acobardado Sánchez que mande el dinero. Amancio Ortega ha dado una lección de humanidad, integridad y generosidad. Estamos esperando a ver cuánto donan los periodistas desinformadores del Consejo de TVE, el PP, UGT, CC.OO., Podemos, Junts, ERC, Aldama, Koldo, Ábalos, Feijóo, Álvarez de Toledo, la exdirectora de la Guardia Civil que tanto se llevó…Si no quieren molestarse mucho, que abran la App del Banco de Santander y otros bancos que lo han habilitado para que se envíen los ‘bizum’ que estimen oportunos. ¿Apostamos a que no lo hacen? Recuerden lo sucedido en Lorca y La Palma, que siguen con el culo al aire por obra y gracia del cobarde felón de «Moncloaca».

Me acaban de llamar dos compañeros de un medio francés y dicen que nadie ha solicitado desde España los Fondos Europeos y de Contingencia. ¿Será que no son necesarios y el Gobierno ya ha solucionado el desastre existente?

Sánchez pretende alargar en el tiempo el sufrimiento por la DANA para poder chantajear dinero de ayudas por el voto a los Presupuestos Generales del Estado. Las ayudas a los afectados por la DANA son imprescindibles, los PGE no son condición “sine qua non”.