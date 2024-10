El 90,98% de las encuestadas cree que el entorno laboral es hostil hacia las mujeres mayores de 50 años

El viernes 25 de octubre, FEDEPE (Federación Española de Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias) presentó los resultados de su IV Barómetro en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. La presentación del estudio fue moderada por la periodista y miembro de la Junta Directiva de FEDEPE, Elsa González, y contó con la participación de Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE; Rosa Vázquez, directora de la Unidad de Salud de la Mujer de Gedeon Richter; y María Ángeles Durán, catedrática en Sociología e investigadora del CSIC.

Carmen Navarro, diputada y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, fue la encargada de dar la bienvenida. Durante su intervención, destacó el trabajo de FEDEPE y señaló que la presentación del IV Barómetro era un hito importante: «El Congreso, cuando plantea leyes, debe acertar, y eso se consigue con ‘escucha activa a la sociedad civil’, como haremos hoy en esta presentación».

Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE, explicó que «este estudio no solo nos ofrece datos, sino que nos permite entender cómo podemos seguir avanzando en la construcción de entornos laborales más inclusivos e inspirar políticas públicas». Bujaldón comentó especialmente los datos relativos a salud mental y física de las mujeres, tema en el que el barómetro se ha enfocado este año. «El 60,96% de las personas encuestadas considera que ha aumentado la ansiedad en su entorno profesional, y casi el 40% señala que sufre estrés laboral. Este no es un dato menor. Vivimos en una época de constantes cambios, incertidumbre y, en muchas ocasiones, de sobrecarga emocional», puntualizó.

Respecto a la promoción profesional de las mujeres, Bujaldón añadió que “los datos siguen siendo alarmantes: el 78,89% de las mujeres considera que no tiene las mismas oportunidades que los hombres para acceder a puestos de dirección y el 65% nos alerta de que la brecha salarial no se ha reducido”.

Por su parte, Rosa Vázquez, directora de la Unidad de Salud de la Mujer de Gedeon Richter, entidad colaboradora del estudio, felicitó a FEDEPE por su compromiso constante en la defensa de los derechos de las mujeres y destacó la correlación entre los resultados del IV Barómetro y la realidad en la salud femenina, el ámbito de especialización de su laboratorio. «Las respuestas de las mujeres en el barómetro FEDEPE reflejan las mismas inquietudes que detectamos. España es el país con menor tasa de natalidad, solo después de Malta. Detrás del retraso en la edad para ser madre y el descenso de la natalidad hay factores como la inestabilidad económica y la imposibilidad de conciliar la vida profesional con la personal».

María Ángeles Durán, catedrática en Sociología e investigadora del CSIC, compartió sus reflexiones sobre su campo de estudio: el trabajo no remunerado en los hogares. Durán señaló que, si solo un 5% de las 28 millones de jornadas completas de trabajo y cuidados en los hogares se canalizara hacia el sector público, esto podría crear hasta 1,4 millones de empleos para atender estas necesidades, actualmente cubiertas mayoritariamente por mujeres. Durán comentó también que “las mujeres líderes son equilibristas que transitan por fronteras llenas de acantilados… porque, cuando los grandes directivos y empresarios se dejan la piel, las mujeres ya vienen de casa con la piel dejada y con horas de trabajo acumuladas”.

Los resultados del estudio

El IV Barómetro FEDEPE 2024 destaca varias barreras en el desarrollo profesional de las mujeres en España. Entre otros datos relevantes: El 90,98% de las encuestadas cree que el entorno laboral es hostil hacia las mujeres mayores de 50 años.

En términos de salud mental, el 60,93% de las participantes reconoce que ha aumentado la ansiedad en su entorno profesional; un 39,50% sufre estrés laboral, y un 32,97% enfrenta inseguridad económica.

Respecto a la corresponsabilidad y natalidad, el 73,69% considera que la falta de corresponsabilidad afecta negativamente a su bienestar personal, y el 72,54% identifica la falta de seguridad económica como la principal causa del descenso de la natalidad.

Finalmente, la encuesta revela que el 82,08% de las encuestadas considera que las nuevas tecnologías han tenido un efecto positivo en el equilibrio entre la vida profesional y personal.