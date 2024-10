Las campeonas del mundo de kárate buscarán de nuevo el oro en la Karate World Cup de Pamplona

Navarra será el primer enclave para celebrarlo y la cita enfrentará a los máximos exponentes de este deporte a nivel internacional. En total, reunirá a 80 equipos masculinos y femeninos, procedentes de 43 países. La competición se desarrollará dividida en cuatro categorías, kata masculino y femenino y kumite masculino y femenino. Los 20 mejores equipos clasificados de cada modalidad se jugarán las medallas.





Desarrollo de la competición

Existe en cada modalidad una división de cuatro grupos, A-B-C-D, cinco países en cada grupo. De ellos habrá una competición inicial de Round Robin donde se clasificarán para la ronda de eliminación directa los dos mejores equipos de cada grupo, de estos, solo cuatro pasarán a semifinales, los dos ganadores irán a la final y los dos que pierdan se enfrentarán por el tercero y cuarto puesto.

Los días 22 y 23 de noviembre se celebrarán todas las eliminatorias, mientras que el domingo 24 tendrán lugar los encuentros de la lucha por las medallas.

Sorteos

Esta semana, la World Karate Federation celebró el sorteo de la competición en directo a través de su canal de YouTube. El evento contó con la participación de cuatro de los mejores atletas del karate mundial, quienes se unieron de forma remota para participar y analizar las cuatro categorías de la competición. Entre ellos estaban Antonio Díaz, campeón del mundo de kata desde Venezuela; Anzhelika Terliuga, campeona del mundo en kumite femenino desde Ucrania; Sakura Kokumai, medallista mundial de kata femenino desde Estados Unidos; y Douglas Brose, medallista mundial de kumite masculino desde Brasil.

El equipo español masculino de Kata, está en el Grupo C junto a Francia, Kuwait, Hong Kong y Perú mientras que el equipo nacional femenino de esta modalidad también ha recalado en el Grupo C, con Colombia, Suiza, República Checa e Irán. Por su parte, el conjunto nacional masculino de Kumite compite en el Grupo B, junto a Egipto, Brasil, Japón y Turquía y, el femenino, está en el Grupo D, con Chile, China, Marruecos y Francia.

Equipo Nacional Español

Los cruces auguran una competición dura para los cuatro equipos de España que, en la modalidad de kata, masculino y femenino vienen a Pamplona con el bronce colgado del anterior mundial y las chicas del equipo de kumite defienden el oro mundial.

María Torres, Carlota Fernández, Isabel Nieto, Indira Zúñiga y Sonia Pereira defenderán este oro en el Navarra Arena.

En Kata masculino, Damián Quintero, subcampeón olímpico y subcampeón del mundo individual, liderará este equipo junto a Sergio Galán, Raúl Martín y Salvador Balbuena.

En kata femenino, Raquel Roy, María López, Gema Morales y la reciente subcampeona del mundo junior, Paola García, defenderán esas medallas y lucharán por subir de nuevo al podio.

En kumite masculino, donde hay una profunda renovación, un equipo joven compuesto por Fernando Delestal, Alejandro Jiménez, Alejandro Molina, Joan Just, Borja Gutierrez, Alberto Delestal, Iván Gomez y Jon Ibarra, buscarán dar la sorpresa a los más veteranos y luchar por ese oro.

Las entradas de este evento ya están a la venta en la web de Navarra Arena y en la taquilla del CC. la Morea. Las mejores televisiones se harán eco del evento y retransmitirán en directo parte del evento.

En España, RTVE a través de Teledeporte emitirá en directo la jornada de medallas tanto en digital como en streaming en RTVE Play y las eliminatorias podrán verse a través del YouTube de la World Karate Federation.