Celebración, victoria y plebiscito social en Amate (8-4)

Tarde de fiesta en Amate; pero también tarde reivindicativa en verdiblanco. El Betis Futsal despedía la temporada ante los suyos después del ascenso merecidamente certificado hace siete días en Ibiza, y lo ha hecho a lo campeón, ganando por 8-4 al Sala 5 Martorell; pero a su vez en la cita de hoy también se libraba otra batalla más allá de lo que ocurrido sobre la cancha.

Nos referimos, por supuesto, a la batalla por el futuro de una sección que, ahora mismo, está más en el aire que nunca. Cierto es que el club aún no se ha pronunciado de forma oficial sobre si el Betis Futsal continuará o no con vida tras su regreso a la máxima categoría del fútbol sala nacional; pero no es menos cierto que cuando el río suena, algo de agua suele llevar, y éste anda sonando con fuerza desde hace semanas, como si fuese el mismísimo Guadalquivir (río Betis, por otra parte).

Por ello la fiel peña MultiBetis no tuvo reparo alguno en exhibir desde primera hora una pancarta reivindicativa con las seciones que son o fueron del club, en la que se rezaba lo siguiente: "El Betis también es futsal; el Betis también es baloncesto". Habrá que esperar a que el Real Betis Balompié se pronuncie, pero hasta entonces la afición "futsalera" bética seguirá estando en vilo.

Hablando ya del partido en sí, de entrada el Sala 5 Martorell, como es tradición, no tuvo inconveniente alguno en hacerle, deportivamente, el pasillo a los campeones, mientras sonaban de fondo los acordes del siempre precioso himno del Real Betis Balompié. Povea, capitán en su despedida Además el capitán Lin le cedió el brazalete al máximo exponente de la cantera bética entre la actual plantilla, Cristian Povea, que se despedía, este sí seguro, rumbo a la Región de Murcia tras su fichaje por el Jimbee Cartagena.

Y cuando el balón echó a rodar, todo desembocó en un partido absolutamente de guante blanco en el mejor de los sentidos, en el que ambos conjuntos se dedicaron a jugar al fútbol sala lo mejor que pudieron y en el que, tras el inicial 0-2 de los catalanes ante un Betis que comenzó en chanclas y bermudas, se terminó imponiendo la mayor calidad verdiblanca.

Después del tiempo muerto de Brocanelo fueron llegando progresivamente cuatro goles de Pablo Otero y tres de un Cristian Povea que tuvo la mejor de sus despedidas, completando Álex García la relación de goleadores de un Betis que, al final, justo después de la correspondiente celebración con sus aficionados, recibió el trofeo como campeón de Segunda merecidamente ganado tras una temporada en la que han sido eso mismo, los mejores de la categoría. ¿Será la última comparecencia sobre una cancha como Betis Futsal? Ojalá que no... pero la cosa no parece tener buena pinta.

8 - REAL BETIS FUTSAL: Ferreyra, Pablo Otero, Dickson, Rafa López, Ismael -cinco inicial- Starna, Spellanzon, Quique H, Cristian Povea, Lin, Henrique, Guti, Álex G. y Charly. 4 - SALA 5 MARTORELL: Beumala, Abdel, Jon, Manucho, Gisbert -cinco inicial- Cella, Eric, Graell, Ibai, Lenny, Termens, Juan Fran. ÁRBITROS: Kepa Díez y Javier Huarte. Amarilla a Cristian Povea, a Pablo Otero y a Ismael, por parte bética; y a Juan Fran por el Martorell. GOLES: 0-1: Manucho (min 3); 0-2: Ibai (min 5); 1-2: Cristian Povea (min 7); 2-2: Pablo Otero. (min 8); 3-2: Pablo Otero (min 14); 3-3: Lenny (min 16); 4-3: C. Povea (min 17); 5-3: Pablo Otero (min 22); 6-3: Pablo Otero (min 23); 7-3: C. Povea (min 36); 8-3: Álex G (min 38), 8-4: Lenny (min 40). INCIDENCIAS: 30ª y última jornada de liga en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla). La peña Multibetis exhibió en las gradas una pancarta reivindicativa de las secciones del Real Betis Balompié. El Sala Martorell hizo el pasillo a los béticos por el ascenso a Primera, y al finalizar el partido se les entregó el trofeo de campeones de Liga en Segunda.