Rubén García: "Hasta el final vamos a estar con opciones de jugar competición europea"

Rubén García ha conseguido su primer galardón como ‘Jugador Kosner del mes’, tras lograr 67 puntos, que le han permitido imponerse a Budimir y Aimar Oroz, que han obtenido 40 y 31 unidades, respectivamente.

En una entrevista exclusiva con Kosner, patrocinador principal del club navarro, el centrocampista ha señalado que este trofeo supone una gran alegría para él: “Respecto al premio, contento obviamente (...) Cuando uno hace un buen trabajo, después del esfuerzo y consigue esos objetivos, está bien siempre recibir ese tipo de premios”.

En ese sentido, Rubén García ha valorado también cómo está siendo la temporada a nivel colectivo e individual: “Como equipo, creo que hemos tenido diferentes procesos dentro de lo que es la competición: tuvimos un inicio bastante bueno, con distancias a nivel de puntos que igual no esperábamos tan pronto, pero LaLiga es así, la competición es así y hay grandes equipos. En las segundas vueltas siempre es más difícil puntuar y creo que, más allá de eso, el equipo ha sabido revertirse, pese a la situación que estábamos viviendo, que estaba siendo complicada. Hemos sabido gestionar esas emociones y al final hemos acabado delante lo que ha sido el año (...) En lo individual, he sido bastante constante durante todo el año, el rendimiento ha sido bastante bueno, más allá de que somos personas también y siempre tienes mejores momentos, confianza, sensaciones… En general estoy contento también porque más allá de esa constancia que he tenido en el juego, también he podido participar prácticamente en el 100% de los partidos”.

El sueño de jugar en Europa

El conjunto navarro se encuentra situado en la novena posición, que les permite soñar con disputar competición europea la próxima campaña, tal y como afirma el centrocampista: “Hace un mes, estábamos todos un poco tensos, porque veíamos que los de abajo iban ganando, nosotros estábamos ya a 4-5 puntos si no conseguíamos la victoria… Certificando con estas tres victorias que tuvimos prácticamente la permanencia, a nivel interno somos conscientes de que, por lo menos hasta el final, vamos a estar con opciones. (...) Estamos demostrando que en casa hemos dado ese paso adelante, con nuestra gente, ilusionándolos, confiando y creyendo en que se puede conseguir algo más. Desde ese convencimiento, puede ser que algo pase y que soñemos con algo muy bonito”.

Para Rubén García, la clave para jugar en Europa el próximo curso está en hacerse fuertes en El Sadar: “Pasa un poco por creernos que realmente podemos estar compitiendo con los equipos que están ahí. Hace un mes perfectamente pensábamos que eran equipos que habían hecho una temporada mucho mejor que nosotros, se consideraban incluso equipos revelación del año y ahora realmente nos hemos dado cuenta de que estamos con ellos, y que obviamente no son mejores equipos que nosotros. (...) Cualquier punto ahora mismo va a ser diferencial para poder estar por lo menos en el último partido con posibilidades. En casa, sacando los dos partidos, vamos a tener muchas posibilidades para conseguir algo”.

El sistema de juego

Antes de la derrota contra el Villarreal, el conjunto navarro había logrado tres victorias consecutivas, una gran racha que coincide el sistema 5-3-2 que emplea ahora Vicente Moreno, y con el que se sienten cómodos en el césped: “El sistema, al final, también muchas veces lo condiciona el rival, más allá de jugar con 3 o con 5. Sí que es verdad que yo particularmente noto que nos da opción a poder tener un poquito más de balón, ya que generas mucha amplitud con jugadores por fuera, con superioridad. Los equipos, a priori, suelen jugar de 4 y entonces les cuesta más llegar a esos carrileros. Tenemos la suerte también de que este año, con el míster, hemos dado un pequeño salto a nivel táctico, lo trabajamos mucho, lo tenemos muy mascado y eso hace que luego en el campo pues te sientes cómodo, más allá de si son 5 o 4. Trabajarlo tanto, dependiendo del rival, estudiarlo y tenerlo perfeccionado, hace que luego en el campo, un poco trabajes de memoria, lo hagas de memoria, conozcas las peculiaridades de tus compañeros dependiendo de la posición… Eso ha hecho que hayamos estado un pelín más cómodos la mayoría de los partidos, más allá de que, dependiendo del rival, a veces ha sido más complicado. En líneas generales nos ha venido bien, no sé si acabaremos con ese sistema, si el míster al final cambiará…”.

Mensaje a los aficionados

Para finalizar la entrevista, Rubén García manda un mensaje de optimismo a la afición rojilla para los cuatro últimos partidos: “Que confíen y que crean. Es verdad que lo que les podamos decir es poco, porque lo van a hacer, van a estar ahí a piñón y van a estar apoyando. Hemos tenido racha de 10-11 partidos y no han parado de apoyar y animarnos. (...) Tengo clarísimo que en los dos partidos en casa se van a volcar, son conscientes de que son súper importantes para nosotros y que si ganamos estos dos partidos, se van a ilusionar, nos vamos a ilusionar y vamos a creer todos en que el año que viene vamos a poder estar viajando por otros países, y eso creo que a todos aquí nos apetece y nos gusta. Hace dos años tuvimos casi la oportunidad y nos gustaría que no fuera el casi, que fuera una oportunidad real y que podamos disfrutar todos viajando fuera”.