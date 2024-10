Sin alumnado en los másteres de Begoña Gómez

El comando ‘Pelela’ Gómez sigue chapoteando en el fango para no perder la costumbre. ¿Qué sería de «Moncloaca» sin sus bulos y su producción de fango habitual? Eso sí, la culpa es de los otros y el fango lo crean los demás. ¡Cuánta hipocresía ha demostrado la portavoz del Gobierno, casi tanta como la portavoz de Ferraz! No es fácil salir a decir lo que te han escrito sabiendo que no es cierto. Doña Pilar “Bulerías”, ministra de Educación, FP y Deportes, practica las enseñanzas de la escuela mentirosa del presidente; ese mismo de quien la UCO está cerrando un informe amplio con lo que ha encontrado en Santo Domingo y 39 viajes no oficiales. Lo apuntamos hace dos meses, cuando varios periodistas se desplazaron a ese país para investigar. Por fin los españoles van a saber cómo y quiénes chapaleaban en el fango que ellos mismos creaban.



¿Y qué han encontrado? Sin duda todo un arsenal informativo que hará que nos avergoncemos más de lo que ya estamos. Esos viajes en Falcon al Caribe no olían bien, y menos siendo viajes inútiles para el Estado a los que se aplicaba la nula transparencia. En tres días lo conoceremos al completo, al igual que ya conocemos las andanzas mentirosas y opacas de la destinataria de la reflexión presidencial durante cinco días, como si tal cosa. A ver qué trabajador convence a su jefe para que le dé cinco días de reflexión como disculpa falaz y torticera.

Son tantos los frentes abiertos por los inquilinos de Moncloa que cada día hay más asuntos oscuros, algunos delictivos, pero con el Gobierno en complot para decir todos lo mismo, con los mismos malos argumentos y falseando la realidad. Hacen y repiten lo de pasar la mano por el lomo y besar por donde pisar el UNO de las tramas investigadas por los tribunales. Ahora resulta que doña Begoña, la juguetona de Valderas, también nos ha mentido con los másteres que codirigía en la Complutense. ¿Por qué se mantenían esos masterados? Pues porque se inflaba el número de alumnado y había que pagar favores al “señorito” Sánchez. El caso es que, a pesar de las previsiones de los organizadores del segundo máster de doña “Bego”, esos 20 alumnos por modalidad no cuadraban ni de coña. Otro falseamiento de datos. A estas alturas ya han dejado de buscar ese alumnado porque ninguno de los dos másteres sigue en pie. Se han cubierto de gloria desde Begoña hasta Goyache, pasando por la Complutense, y sin olvidar la trama monclovita.

Ya es un hecho que la cancelación del máster se ha debido a la falta de alumnado matriculado. Tan solo cuatro discentes para la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC). Las dos cancelaciones de los másteres de Begoña Gómez lo han sido mientras se investigaban otros hechos y negocios nada claros de la mujer de Sánchez. Ya sabemos por qué se creó y en qué condiciones, pero, además, el juez quiere saber cuánto cobraba la codirectora. No se pierdan la bronca de Goyache, rector de la UCM, con los decanos. Para ponerse colorado y salir con el rabo entre las piernas. No busquen historias más allá de la falta de alumnado. A pesar de eso, Begoña “Pelela” Gómez insistía en que había 50 preinscritos, falseando la realidad de lo afirmado por la propia universidad. Los hechos eran tozudos: la UCM aseguróque el alumnado matriculado era cuatro personas. «Dos en la modalidad online y otros dos en la semipresencial».

Lo que no es viable cuesta mucho dinero mantenerlo. «Una cosa son preinscritos, que son 12, y otra cosa son alumnos matriculados». Llegados a este punto, me pregunto qué carajos pintaba con un simple bachillerato como titular de una cátedra universitaria. Ni titulación universitaria tenía, ni preparación para impartirla, en palabras de matriculados en ediciones anteriores. A este paso, la universidad se nos va por el sumidero de la vergüenza y la falta de criterios serios. Han dado la imagen de que es suficiente con resistir para obtener un título universitario. Nada que ver con la universidad de mi época. Los políticos son como los libros de una biblioteca, cuanto más altos están menos sirven: echen una ojeada a los libros que tienen en la librería de su casa, ¿acaso los de las estanterías más altas no son los que menos usamos y menos nos sirven habitualmente?

Hemos comprobado la vergüenza que supone que sin título universitario se dirija una cátedra. ¿Firma la obtención de un título superior quien ni siquiera lo tiene? Menudo ridículo el de la "Complu". Hoy tenemos más chistes y memes de la Complutense que sobre Ábalos, Koldo, Begoña, Sánchez o Conde-Pumpido, y ya es decir.¿Qué pinta aún el rector en su sillón con el daño que ha hecho a la universidad? Si la Justicia es justa, que suele serlo, lo menos que debe aplicar el juez al rector es una inhabilitación temporal por asentir a la mamandurria. No puede quedar impune. Supongo que los cuatro matriculados serían afiliados del PSOE o aspirantes a trepar. En eso de pillar fondos europeos, los zurdos son masterados y posgrados. A toro pasado, la postura de la UCM es que no quieren a Begoña dentro de sus. No es para menos. La señora del presidente ha mentido, trafulcado la normativa, engañado a la universidad, traficado con influencias, incluso ha cometido apropiación indebida…esto último en mi tierra lo llaman ROBAR.

¿Debemos proponerlospara una medalla a Begoña y a Goyache? Lo que debe hacer la cabeza visible y responsable de la Complutense es rendir cuentas, incluso ante los tribunales de Justicia como ya lo está haciendo. Han sido simples perritos falderos al crear una cátedra para satisfacer los caprichos de una "alfalfaveta" próxima al presidente de Gobierno. No nos olvidemos de la plataforma creada para su lucro personal (robo/apropiación indebida).

Begoña Gómez, intrusa choni, experta en falsedad, mentiras y atropellos, que se creía la dueña y señora del cotarro universitario, del África Center y de dos cátedras para las que no estaba preparada. No entiendo qué clase de máster puede impartir una persona que no está graduada, ni es licenciada universitaria, ni doctora, ni masterada, ni siquiera titulada docente. Tranquilos que no tardará en salir el tipo de bachillerato que hizo y cómo lo hizo. Hoy, las empresas que financiaron sus másteres no quieren saber de ella por temor a su desprestigio. Tampoco quieren verse en medio del fango que se creó en «Moncloaca» tras la llamada y cita de Begoña a Goyache.

Y ahora la UCO ya sabe lo de los opacos viajes en Falcon a Santo Domingo, como se sabe el contenido de las maletas de Delcy Rodríguez por las tres que se extraviaron o las descuidaron interesadamente. Por eso, ya anda loco el DOS de la Guardia Civil por saber cuál es el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO). La Benemérita es seria como demostró serlo De los Cobos plantando cara al “bulero” Grande Marlasca (sí, con “C”).

¡Ánimo, Pedro, que no estás solo, la UCO está detrás ti! «¡Otro que va pa’lante!», como dice la ínclita presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, acabamos de saber que ha hecho la peineta a Pedro Sánchez ante la cita para la inútil reunión sobre reparto de fondos del próximo viernes.