​Vivimos entre tinieblas con una visión entre sombras del bien y el mal

En el famoso Mito de la Caverna de Platón, se nos presenta una metáfora poderosa sobre la naturaleza del conocimiento y la condición humana. En este relato, los prisioneros viven encadenados desde su nacimiento en una cueva, donde sólo pueden ver sombras proyectadas en una pared, creyendo que estas sombras son la realidad. Cuando uno de ellos escapa y ve el mundo exterior, descubre la luz del sol, símbolo del conocimiento y la verdad, que contrasta con la oscuridad de la caverna, donde solo había ilusiones.

Platón nos enseña que el proceso de iluminación es gradual y nunca completo en la vida terrenal. Así como en el mito, pasamos de la oscuridad a la luz, pero nunca llegamos a ver la verdad absoluta, siempre estamos en una mezcla de luz y sombras. Esta metáfora, aplicable al proceso de aprendizaje y descubrimiento personal, también nos ofrece una perspectiva interesante sobre cómo debemos entender a las personas a nuestro alrededor.

Al observar el mundo, es tentador caer en la simplificación de clasificar a las personas como "buenas" o "malas". Sin embargo, según la visión platónica, esto no sería una representación justa de la realidad. No existen "malvados absolutos" ni "santos perfectos", sino individuos que se encuentran en diferentes grados de evolución intelectual y moral, cada uno luchando por salir de su propia caverna. Hay quienes, atrapados en sombras más densas, parecen más primitivos en su forma de actuar, mientras que otros han accedido a niveles de luz más claros, comportándose con sabiduría.

Evolución y diferentes grados de nivel de consciencia

El crecimiento humano es como el viaje del prisionero que se libera de la caverna. Algunas personas permanecen cerca de la oscuridad, no por maldad inherente, sino porque no han tenido la oportunidad o las herramientas para escapar. Otras han dado pasos hacia la luz, pero su progreso es lento y lleno de dudas. Nadie, ni siquiera el más sabio, ha llegado a ver la "luz total", ya que eso implicaría un conocimiento completo de todas las verdades, algo inalcanzable en la vida humana.

Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra tendencia a juzgar a los demás, y a entender que cada uno actúa según su capacidad y su propio nivel de evolución. Como dice el refrán popular, "no puede dar peras el olmo". Esperar que alguien que aún está atrapado en las sombras de la ignorancia actúe con la sabiduría de alguien más iluminado es un error. Las acciones humanas son siempre el reflejo de las limitaciones o avances de cada individuo en su camino hacia la luz.

La historia del viejo maestro y el joven estudiante

Para ilustrar esta idea, contaré una anécdota que me relató un profesor de filosofía hace muchos años. Un joven estudiante, impaciente y lleno de idealismo, acudió a su viejo maestro con una queja: "No soporto a mi vecino, es egoísta, siempre piensa en sí mismo y nunca ayuda a nadie. No sé cómo puede vivir así. ¿Por qué no puede ser más justo y generoso?".

El maestro, un hombre de pocas palabras, sonrió y respondió: "¿Has visto alguna vez un árbol de peras crecer en el desierto?". Confundido, el joven negó con la cabeza.

"Así es", continuó el maestro. "El olmo no da peras porque no está en su naturaleza, y lo mismo sucede con tu vecino. Esperar que actúe con generosidad es como esperar que el desierto florezca sin agua. Su alma aún no ha recibido la luz suficiente para mostrar su bondad, pero eso no significa que nunca pueda hacerlo. La vida es un proceso de crecimiento y transformación". Cada uno hace lo que puede en su momento evolutivo, en ese proceso de la ignorancia a la sabiduría, en su nivel de consciencia.

El joven estudiante reflexionó sobre las palabras de su maestro. Entendió que la falta de generosidad de su vecino no era necesariamente una elección consciente de maldad, sino una limitación en su capacidad para ver más allá de sus propias sombras.

Un enfoque compasivo ante la humanidad

El mito de la caverna nos ofrece una valiosa lección de humildad y compasión. No debemos apresurarnos a juzgar a quienes están más atrapados en la oscuridad, ni elevar a un pedestal a quienes han encontrado algo de luz. Todos estamos, en mayor o menor medida, en un proceso de iluminación que es gradual y personal. Cada persona tiene su propio ritmo y capacidad, y no debemos esperar frutos de aquellos que aún no tienen las condiciones para florecer.

Esta perspectiva no solo nos invita a la paciencia, sino a la empatía. Comprender que cada uno de nosotros tiene su propia caverna, sus propias sombras, nos ayuda a ser más comprensivos con los errores y limitaciones de los demás. Si reconocemos que el mal en el otro es, en muchos casos, producto de su ignorancia o de su incapacidad para ver más allá de las sombras, entonces podemos dejar de demonizar a las personas y comenzar a ayudarles en su propio proceso de iluminación.

Conclusión

Platón, a través de su Mito de la Caverna, nos recuerda que la vida es un continuo proceso de búsqueda de la luz, y que cada ser humano se encuentra en un lugar diferente de ese camino. En lugar de clasificar a las personas en "buenos" y "malos", debemos aprender a ver a los demás como compañeros en esta jornada hacia la verdad, cada uno con su propio grado de desarrollo. El olmo no puede dar peras, pero con el tiempo, tal vez, incluso el árbol más seco pueda florecer.

Lo importante es que sigamos avanzando en nuestro propio proceso de iluminación y, al mismo tiempo, ayudemos a otros a avanzar también. Así, podremos caminar juntos hacia la luz, dejando atrás las sombras que nos mantienen separados.