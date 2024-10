Comienza a ser distinto

Estudié Historia Contemporánea en BUP y COU (con aquellos comentarios de texto tan valiosos), y me quedó claro que con el estalinismo se desarrolló la idea de que la guerra es inevitable: no fueron pocos los revolucionarios que no siendo estalinistas compartieron y comparten esa idea. En ese camino ha habido deformaciones del pensamiento revolucionario. Por ejemplo: "dictadura del proletariado".

Marx, Engels y Lenin escribieron que siendo la lucha de clases el motor de la historia, en torno a ella se ejercía y se ejerce "la dictadura de la burguesía". El proletariado ha ido desarrollando armas para enfrentarla partiendo de la organización sindical, tanto es así que la organización de las masas ha ido desarrollando conquistas en los países desarrollados.

Junto con el desarrollo tecnológico, las sociedades capitalistas han buscado nuevas ideas de desarrollo: primero fue el traslado del capitalismo del Reino Unido a los EE.UU., y ahora hacia los mercados de oriente, donde ya los ingredientes comienzan a ser diferentes. ¡Y dice algún que otro analista que tiene dificultades para explicar todo esto!