Imperio del universo galáctico cuántico sideral

“Seguiré escribiendo aunque no te guste lo que escribo, y si quieres leerme aslo, otros lo hacen y dicen cualquier cosa”.



“La esperanza es milenaria desde el mismo nacimiento de todo lo que nos merodea, y jamás va a desaparecer. Es un acto voluntario que mantiene vivo el vigor de seguir siendo...”

“El Universo es expresión Pohética, Teatro, Música, Danza, Pintura, entre muchas Artes más, y es la clásica manera y/o forma ante y pre antigua excepcional en las artes, como una expresión de sentimiento que ha donado a todos (as) espectacular evolución a lo largo de los años”.

Bayardo Quinto Núñez

Pohema

El monopolio, imperio lo tiene el Universo, con su enorme ojo y poder atómico natural, y, con sus Hondas Hertzianas, es una majestad cantística, no es difuso, informe, pero complejo, incomprendido, donde brotan a raudales infinitos átomos, sub átomos, moléculas, protones, neutrones, electrones, fotones, positrones, polvo cósmico, y estos se sub dividen en mini partículas trasmutadas como materia cósmica, donde no existe simetría, pues sus pasos son desiguales, van y vienen, no es montepío, no es un sucedáneo, ni vida rota; es un "aparente” vacío que llena nuestra existencia; es un sentimiento libre.

¿Se acabarán? nunca se finiquitarán estos poderes naturales circunscritos en los diversos espacios de estos; existe una super producción cuántica galáctica dentro de la habitación del Universo, es una unidad de materia, y como la materia es movimiento, tiene vida, animación propia, y se reproduce por antonomasia por la misma vida natural del Universo y sus estadios existentes el del Norte, Sur, Este y Oeste, teniendo sus propios recovecos, laberintos, tierras donde cada lado ejerce su propio imperio, y vida. Es una sustancia que contiene todos los elementos compuestos, que son usados por el planeta tierra, por algo el hombre va a el y se nutre.

No es un espacio desolado, funesto, ni decadente, es un espacio firme, siempre dotado de elementos químicos, eléctricos, energéticos, sonidos, y todo tipo de vida que viajan en su propio espacio y tiempo... Nunca envejece, ni muere, su luz jamás se irá de su habitación, espacio y tiempo, nunca dejará de existir, se estira y encoje en todas las direcciones; intervienen Espacio, Tiempo, Velocidad, día, noche, y otros tiempos en una sola unidad, y eso es constante, vive y se desarrolla por si, no necesitan de nada, ni de nadie, sólo la de existir como un procedimiento infinitesimal, superlumínico; en ese entorno toda su energía, elementos diversos no son banales, se justifican.

Es una concentración de un todo, no se puede ver por separado, es portador de múltiples formas de existencia y tiene sus propios métodos y, procedimientos naturales de radiación cósmica: "los rayos gamma, rayos x, la luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, las micro ondas, y ondas de radio y muchísimas cosas más” siendo el fotón partículas elemental en todas estas manifestaciones como electromagnetismo que viaja con velocidad constante.

Lo asombroso es que, a pesar de la existencia de todo esto, la energía nunca chocan entre sí, no se unen, de lo contrario el Sistema Galáctico, Universo explotaría peor que una bomba atómica o se trasmutarían en otros niveles como materia, en más o en menos, que seguirían siendo útil en el “Cielo y la Mar” sería que el Universo como patrón del mundo, terrenal y su propio mundo haga una nueva creación de el mismo, sería materia contra materia, lo cual jamás será, y, si sucediese existirían dos cosmos, y Universos. La creación es única, pero la metamorfosis de la materia existente en el “Universo Galáctico Cuántico Sideral” es un hecho, por la conjunción y unidad indestructible; sus componentes piensan con visión de futuro; es el poder verdadero, y, lo ve todo. Además la existencia de vida. Una notable reverencia de hinojo al gran ojo del Universo.

