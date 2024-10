​Actores ciegos o con baja visión interpretan ‘La gaviota’ de Chéjov en el Centro Dramático Nacional

Un elenco formado por actores ciegos o con baja visión, dirigidos por la directora teatral peruana Chela De Ferrari, interpretarán la obra ‘La gaviota’, de Antón Chéjov, en el Centro Dramático Nacional, dentro del programa paralelo de la IX Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE, que en esta ocasión está centrada en la salud mental.



Cartel informativo de 'La Gaviota'



La obra, adaptada por De Ferrari, estará en cartel entre los días 9 de octubre y 10 de noviembre y es la primera de las consideradas las cuatro obras maestras del dramaturgo y escritor ruso. En concreto, se centra en los conflictos románticos y artísticos entre cuatro personajes.

Tal y como señala la directora peruana, esta es una versión libre en la que se busca “resignificarla” a través de un elenco compuesto por un grupo de actores ciegos o con baja visión. “Nuestra propuesta quiere acercar al espectador a la realidad que viven las personas ciegas a través de las historias de sus personajes y las propias”, afirma Chela De Ferrari.

Las funciones tendrán lugar en el madrileño Teatro Valle-Inclán de martes a domingos a las 18.00 horas, entre los días 9 de octubre y 10 de noviembre, y en todas las sesiones se contará con servicio de audiodescripción. Los días 24 y 25 de octubre habrá también sobretítulos para que puedan seguirla las personas sordas.

Además, el Teatro María Guerrero acogerá la interpretación de ‘Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?’, de Mireia Gabilondo, que se escenificará de martes a domingos a las 18.00 horas, entre los días 18 de octubre y 24 de noviembre y donde uno de los actores tiene parálisis cerebral. Los días 21 y 22 de noviembre las funciones serán accesibles, ya que contarán con audiodescripción y subtitulado.

Como explica Gabilondo, ‘Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?’ habla “de las diferentes soledades, de las incapacidades, de las máscaras que usan las personas para poder seguir viviendo, de las enfermedades mentales, del desamor, la vejez, del suicidio, la depresión y de la valentía de vivir en un cuerpo que no se mueve, pero con una mente que no para”.

LA BIENAL

Bajo el título ‘Caminos de Resiliencia: La transformación de la salud mental a través del Arte Contemporáneo’, la IX Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE puede verse en CentroCentro hasta el próximo 12 de enero.

En ella exponen un total de 43 artistas entre los que figuran escultores y pintores como Louise Bourgeois, con su ‘Spider Home’; la obra ‘Bestia’, de Jean-Michel Basquiat; ‘El camino del enigma’; la ‘Batalla en las nubes’, de Salvador Dalí, y una de las obras de ‘Dots Obssesion’ de la japonesa Yayoi Kusama, entre otros.