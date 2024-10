¿A esto llaman gobernar?

En estos años, el Gobierno de nombre socialista, con la ayuda, primero de su grupo, también de nombre socialista, y después empujado por separatistas, por élites económicas territoriales y por una masa silenciosa alimentada con promesas de mejorar..., en estos años, el Gobierno nos está llevando a la división, al enfrentamiento, al empobrecimiento y, sobre todo, a la España del 36...

El gobierno, ha crispado a una sociedad que iba camino de una convivencia próspera; el gobierno con la herramienta más desechable e ignominiosa, llamada MENTIRA, ha prometido, ha jurado en falso, ha permitido los desprecios al Rey y ha consentido que a su alrededor, convivan, indiferentes, los nuevos ricos de cabeza gacha, obediencia ciega y moralidad a medida de sus intereses económicos.

¿Qué gobierno tenemos?, ¿qué ministros nos gobiernan, sin la debida preparación? ¿cómo pueden reunirse en Consejo de Ministros, no cumpliendo los juramentos que hicieron? ¿por qué se escandalizan cuando les llaman falsos profetas del bienestar social? ¿cómo pueden opinar, “juramentando” públicamente, lo contrario a la Constitución?...

El pueblo odia los grillos cansinos y sólo busca vivir tranquilamente con la prosperidad que el trabajo individual en colectividad vaya mejorando la vida personal y social.

La MENTIRA... los JURAMENTOS SIN COMPROMISO... Los PLANES PARA BENEFICIARSE en grupo, igualmente MENTIROSO... La COMPRAVENTA de CONCIENCIAS, sin importar lo que afecta eso a la CONVIVENCIA... los ODIOS y RENCORES de hace siglos... se BORRA A DIOS porque sí... y lo más grave, se CREAN GRUPOS SIN CONCIENCIA ni VOLUNTAD capaz de DECIDIR por sí mismos...

Esto es lo que tenemos y lo que, diariamente oímos y contemplamos en las radios y televisiones... Ya no existen los milagros salvadores, ahora aparecen las deudas privadas, colectivas y nacionales... ¿Qué nación puede soportar tal estado de enquistamiento social?

Si nosotros, el pueblo con voz, ahora silenciada, no somos capaces de PLANTARNOS... iremos bajando escalón a escalón el nivel de bienestar social, origen,sin ninguna duda, de la RUINA DE UN PAÍS... de NUESTRO PAÍS... en el que seguirán viviendo cómodamente los mismos de siempre....

Hemos sufrido enfrentamientos, levantamientos militares... y siempre, no olvidemos, para aprender, “EN TIEMPOS DE GUERRA EL POBRE NO SUPO SER RICO, pero el RICO SÍ SUPO SER POBRE”; consecuencia, al finalizar el POBRE SEGUIRÁ SIENDO POBRE y EL RICO SEGUIRÁ SIENDO RICO” El que quiera que reflexione... todo es CUESTIÓN DE TIEMPO.