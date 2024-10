​Más de un 57% de los españoles se siente amenazado por la ciberdelincuencia

Un reciente estudio del Observatorio Cofidis de Economía y Sostenibilidad en el Hogar 2024 revela que un 57% de los españoles percibe algún grado de amenaza ante la ciberdelincuencia. De este porcentaje, el 27% se siente bastante o muy amenazado, mientras que el 30% se muestra algo preocupado. En contraste, el 43% de la población no siente ninguna o solo una leve sensación de peligro. Este aumento en la preocupación está respaldado por los datos del Ministerio del Interior, que indican que en 2023 se registraron 472.125 delitos informáticos, un 26% más en comparación con el año anterior.





Variación por edad y tipos de ciberdelincuencia

La percepción de amenaza varía significativamente según la edad. La generación X y los baby boomers experimentan una mayor sensación de amenaza en comparación con los centennials y millennials. La silent generation, con menos adaptación a la tecnología digital, muestra una menor sensación de peligro.

En cuanto al conocimiento de los diferentes tipos de ciberdelincuencia, se destacan:

Phishing: Suplantación de identidad a través de correos electrónicos fraudulentos para obtener información personal o financiera.

Carding: Uso no autorizado de información de tarjetas de crédito para realizar compras fraudulentas. Keylogging: Instalación de software que registra las teclas pulsadas en el teclado para capturar información confidencial.

Ciberacoso: Acoso o hostigamiento a través de plataformas digitales.

Borrado o daño de datos: Eliminación o alteración no autorizada de información almacenada en dispositivos.

Instalación de software sin permiso: Adición de programas maliciosos en un sistema sin el consentimiento del usuario.

El phishing (11%) y el carding (10%) son los tipos de ciberdelito que más afectan directamente a los españoles, superando al keylogging (6%). Por otro lado, los casos de instalación de software sin permiso (5%), ciberacoso (4%) y borrado de datos (3%) tienen menos impacto personal.

El phishing afecta principalmente a los centennials (9%), la generación X (12%) y los baby boomers (13%). Los millennials experimentan más casos de carding (10%). La silent generation presenta un impacto equilibrado entre phishing, carding y borrado o daño de datos (8%).

Como medida preventiva, un 97% de los españoles afirma tomar acciones para protegerse contra la ciberdelincuencia. Las prácticas más comunes incluyen la creación de contraseñas seguras (73%) y evitar abrir correos de dominios sospechosos (65%). En contraste, las medidas menos frecuentes son activar el modo privado en el navegador (14%) e instalar antiespías o firewalls (13%).