El uso terapéutico del cannabis en España: una regulación que da esperanza a pacientes con enfermedades graves

Esta semana, el Ministerio de Sanidad ha dado un paso importante en la regulación del uso terapéutico del cannabis en España al publicar el borrador del Real Decreto que establecerá las condiciones para la prescripción, elaboración y dispensación de preparados estandarizados de cannabis con fines medicinales. Esta norma, que responde a una creciente demanda social y médica, pretende ofrecer una opción de tratamiento para pacientes con patologías graves que no han encontrado alivio con los medicamentos convencionales.





El documento, actualmente en fase de audiencia pública hasta el 21 de octubre, ha sido recibido con gran interés tanto por parte del sector médico como por las asociaciones de pacientes, que ven en esta regulación una oportunidad de mejorar la calidad de vida de quienes sufren enfermedades debilitantes.

Un marco regulador necesario

El uso del cannabis con fines terapéuticos no es una novedad en muchos países del entorno europeo. Sin embargo, en España, hasta ahora, la normativa había sido ambigua, limitando el acceso de muchos pacientes a tratamientos basados en cannabis medicinal. Este nuevo decreto, elaborado por el Ministerio de Sanidad con base en los estudios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ofrece un marco claro para la prescripción y dispensación de estas fórmulas magistrales.

El objetivo principal de la norma es garantizar que los preparados de cannabis medicinal cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad, y que su uso esté estrictamente controlado por profesionales médicos y farmacéuticos. "La evidencia científica ha mostrado un grado de beneficio variable del cannabis y de sus extractos en algunas indicaciones terapéuticas", señala el documento. Estas indicaciones incluyen el tratamiento de la espasticidad por esclerosis múltiple, formas graves de epilepsia refractaria, las náuseas y vómitos causados por la quimioterapia y el dolor crónico refractario.

¿Quiénes podrán beneficiarse del cannabis medicinal?

De acuerdo con el borrador, solo los pacientes que sufran determinadas patologías y que hayan demostrado ser refractarios a los tratamientos convencionales podrán acceder al cannabis medicinal. Las patologías contempladas incluyen:

- Espasticidad asociada a la esclerosis múltiple, que provoca rigidez muscular y espasmos. - Formas graves de epilepsia refractaria, aquellas que no responden a los tratamientos tradicionales. - Náuseas y vómitos asociados a los tratamientos de quimioterapia. - Dolor crónico refractario, un tipo de dolor persistente que no se alivia con los medicamentos disponibles actualmente.

El acceso a estos tratamientos estará limitado a la prescripción por parte de médicos especialistas, quienes serán responsables de evaluar la necesidad del paciente, prescribir el tratamiento y realizar un seguimiento exhaustivo para determinar si el cannabis está ofreciendo beneficios significativos. En caso de que no se observe una mejora en la condición del paciente, el tratamiento podrá ser suspendido.

Control y trazabilidad: la clave del éxito

Uno de los puntos clave del Real Decreto es la creación de un registro público de preparados estandarizados de cannabis, que estará a cargo de la AEMPS. Este registro permitirá llevar un control riguroso sobre los productos que se utilicen en las fórmulas magistrales y garantizará la trazabilidad desde la producción hasta la dispensación en farmacias hospitalarias.

La dispensación de estos medicamentos se limitará, en un principio, a las farmacias hospitalarias, con el objetivo de asegurar que los pacientes reciban un seguimiento farmacoterapéutico adecuado. Además, los laboratorios encargados de fabricar estos preparados deberán cumplir con estrictas normas de fabricación y distribución, conforme a las regulaciones europeas.

Un camino abierto para futuras ampliaciones

El borrador también contempla la posibilidad de que, con el tiempo y tras nuevas investigaciones, se amplíen las indicaciones terapéuticas del cannabis medicinal. "La lista de indicaciones podría ampliarse o modificarse en función de la evidencia científica y las decisiones regulatorias futuras", aclara el documento. Esto significa que, a medida que se profundice en los estudios sobre el cannabis y sus extractos, más pacientes podrían beneficiarse de este tipo de tratamiento.

Reacciones y expectativas

El anuncio de este borrador ha sido bien recibido por asociaciones de pacientes, quienes llevan años reclamando una regulación clara que les permita acceder a tratamientos con cannabis de forma segura y legal. Por su parte, el sector médico también ha mostrado su apoyo a esta regulación, aunque algunos especialistas insisten en la importancia de que se continúe investigando los efectos a largo plazo del cannabis medicinal.

El borrador del Real Decreto sobre el uso del cannabis medicinal en España marca un hito en el acceso a tratamientos más personalizados y efectivos para pacientes con patologías graves. Si bien es solo el primer paso, abre la puerta a una nueva etapa en el manejo del dolor crónico y otras condiciones para las que los tratamientos convencionales no han sido suficientes. Con la consulta pública en marcha, se espera que la norma definitiva pueda aprobarse en los próximos meses, ofreciendo así una nueva esperanza a miles de pacientes en todo el país.