Ansiedad, estrés y soledad, principales razones del aumento de las visitas de los españoles al psicólogo

En los últimos años, la salud mental ha ganado protagonismo en el debate público español, dejando de ser un tabú y consolidándose como una necesidad urgente de atender. Según estudios recientes, la demanda de atención psicológica ha aumentado un 37,2% en comparación con los años anteriores a la pandemia, y uno de cada cuatro españoles reconoce haber acudido a un psicólogo o psiquiatra en algún momento de su vida. Este artículo explora las principales causas que están detrás de este auge en las consultas psicológicas y las implicaciones que tiene para la sociedad española. La salud mental es la causa del Grupo Siglo XXI este mes de octubre.





El impacto del estrés y la ansiedad en la sociedad española

La ansiedad y el estrés son, con diferencia, las principales razones por las que los españoles buscan ayuda psicológica. Según estudios de 2023, el 62% de los españoles experimentan niveles significativos de estrés, una cifra que ha ido en aumento desde la pandemia. Los ciudadanos reportan dificultades para relajarse, sensación de abatimiento, y en muchos casos, ataques de pánico o episodios de ansiedad aguda.

El estilo de vida acelerado, la carga laboral y familiar, y la constante preocupación por el futuro económico son factores que alimentan esta crisis de salud mental. España, junto con otros países europeos, ha experimentado un deterioro en el bienestar psicológico de su población, lo que se refleja en el aumento del consumo de ansiolíticos y antidepresivos. De hecho, el 27% de los españoles toma medicamentos para gestionar problemas relacionados con el estrés y la ansiedad al menos una vez al mes.

Los jóvenes: la generación más afectada

Uno de los datos más alarmantes es que los jóvenes entre 18 y 25 años son los que más están recurriendo a la atención psicológica. Según cifras recientes, la mitad de las consultas de psicología en España son solicitadas por jóvenes dentro de este grupo de edad.

Esto se debe, en gran medida, a los efectos psicológicos a largo plazo que ha dejado la pandemia de COVID-19, así como a la precariedad laboral y la dificultad para acceder a la independencia económica. Además, estudios indican que el 43% de los jóvenes españoles se sienten solos, a pesar de estar rodeados de amigos y familia.

Esta paradoja refleja una desconexión emocional que está generando problemas de depresión, aislamiento social y, en los casos más graves, ideas suicidas. La tasa de intentos de suicidio entre jóvenes ha llegado a duplicar la de la población general, lo que subraya la gravedad de la situación.

Factores económicos y sociales: los catalizadores de la crisis

La incertidumbre económica es otro de los grandes factores detrás del aumento en las consultas psicológicas. La inflación, el encarecimiento de la vida y el miedo a perder el empleo han generado altos niveles de ansiedad en la población adulta, que busca apoyo profesional para lidiar con la presión. Según un estudio de la Confederación Salud Mental España, el 28% de los españoles atribuyen su deterioro emocional a problemas financieros.

El cambio en el panorama laboral también ha contribuido a este incremento. A pesar de la recuperación económica tras la pandemia, muchos españoles siguen experimentando inseguridad laboral, lo que alimenta un ambiente de estrés crónico. En este contexto, las consultas por trastornos de personalidad y problemas de socialización han aumentado significativamente, representando un 20% de las visitas al psicólogo.

La soledad y el aislamiento social

El aislamiento social, que se intensificó durante los confinamientos, sigue siendo un motivo recurrente en las consultas psicológicas. Este problema no solo afecta a los jóvenes, sino también a los adultos mayores, quienes se ven especialmente afectados por la soledad. Aunque la vida social ha vuelto a la "normalidad" para muchos, el sentimiento de desconexión emocional y la falta de apoyo social persisten. En España, el 25% de la población ha reportado sentirse socialmente aislada en algún momento durante el último año.

Este aislamiento tiene un impacto directo en la salud mental, ya que las personas que se sienten solas o desvinculadas de su entorno son más propensas a desarrollar trastornos como la depresión y la ansiedad. Afortunadamente, más del 70% de los españoles confían en el apoyo de amigos y familiares para buscar ayuda profesional.

La normalización de la atención psicológica

Un aspecto positivo dentro de esta crisis de salud mental es que, aunque la demanda de servicios psicológicos ha aumentado, también lo ha hecho la conciencia social sobre la importancia de cuidar la mente. Cada vez más españoles están dejando de lado los prejuicios asociados a la psicoterapia, y acudir al psicólogo ya no se percibe como un signo de debilidad o tabú. Este cambio de mentalidad ha sido clave para el incremento de consultas, que han crecido un 50% desde 2021.

La sanidad pública, sin embargo, se enfrenta a importantes desafíos para cubrir la demanda de atención psicológica. España cuenta con una de las tasas más bajas de psicólogos por habitante en Europa, lo que ha generado largas listas de espera y ha obligado a muchos a recurrir a la sanidad privada. El sistema público, aunque insuficiente, sigue siendo una opción para quienes no pueden costear la atención privada, pero se requiere una ampliación urgente de recursos para atender la creciente demanda.

Mayor apoyo psicológico para disfrutar de una vida más saludable

A medida que la salud mental se convierte en una prioridad en la sociedad española, es crucial que las autoridades y la ciudadanía sigan avanzando hacia la normalización y mejora de los servicios psicológicos. Los datos actuales reflejan una necesidad urgente de aumentar la disponibilidad de profesionales en el sistema público de salud, pero también de fomentar espacios de apoyo social y emocional que prevengan el deterioro del bienestar mental.

Mientras la demanda de atención psicológica siga aumentando, es fundamental que la sociedad continúe desestigmatizando los problemas de salud mental y promoviendo la importancia de acudir a un profesional cuando sea necesario. La inversión en recursos psicológicos y la mejora de la accesibilidad son pasos esenciales para abordar esta creciente crisis y garantizar que los españoles puedan disfrutar de una vida más saludable y equilibrada, tanto a nivel físico como mental.

Con estos datos en mente, queda claro que la salud mental debe ser una prioridad en España, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito social y económico, donde las condiciones de vida están directamente relacionadas con el bienestar psicológico de la población.