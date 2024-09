Salud ambiental: el impacto del entorno en nuestro bienestar

Cada 26 de septiembre, el mundo celebra el Día Internacional de la Salud Ambiental, una fecha destinada a concienciar sobre la interconexión crucial entre el entorno en el que vivimos y nuestra salud. La salud ambiental, entendida como el conjunto de factores físicos, químicos y biológicos externos que inciden directamente en la salud de las personas, ha cobrado una relevancia sin precedentes en un mundo cada vez más industrializado y urbanizado. Este 2024, la pandemia de COVID-19 aún reciente, las olas de calor extremas, los desastres naturales más frecuentes y la contaminación atmosférica rampante nos recuerdan que proteger el medio ambiente es, en última instancia, protegernos a nosotros mismos.





¿Qué es la salud ambiental?

La salud ambiental abarca un amplio espectro de factores que afectan el bienestar de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere a todos los aspectos de la salud humana que dependen del entorno físico, biológico, químico y social. Este campo incluye temas como la calidad del aire, la contaminación del agua, el cambio climático, la exposición a productos químicos tóxicos y la seguridad alimentaria.

La salud ambiental no solo se limita a prevenir enfermedades infecciosas o crónicas, sino que también busca mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables que enfrentan mayores riesgos por las condiciones ambientales en las que viven. Según el Informe sobre la Salud Mundial 2021, de la OMS, el 24% de las muertes a nivel global están relacionadas con factores ambientales. De estas, una gran proporción es consecuencia directa de la degradación del entorno, especialmente en países en desarrollo.

Principales factores ambientales que impactan en la salud humana

1. Contaminación del aire

Uno de los problemas más graves y extendidos en todo el mundo es la contaminación atmosférica. El aire que respiramos, tanto en zonas urbanas como rurales, está cada vez más saturado de partículas finas, óxidos de nitrógeno, ozono y otros contaminantes derivados principalmente de la quema de combustibles fósiles, el tráfico vehicular y las industrias. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), alrededor de 400.000 personas mueren prematuramente cada año en Europa debido a la exposición a la contaminación del aire. A nivel mundial, esta cifra asciende a unos 7 millones de personas, según datos de la OMS.

La exposición a estos contaminantes puede provocar enfermedades respiratorias, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y exacerbar condiciones cardíacas. Además, la contaminación del aire ha sido catalogada como un carcinógeno por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), vinculándose estrechamente con el cáncer de pulmón y otras afecciones crónicas.

2. Cambio climático

El cambio climático se está consolidando como uno de los mayores desafíos de salud ambiental del siglo XXI. El aumento de las temperaturas globales, las olas de calor más frecuentes y severas, las inundaciones, sequías y otros fenómenos climáticos extremos están cobrando un peaje en la salud de las personas, especialmente en las regiones más vulnerables.

Las olas de calor han sido responsables de decenas de miles de muertes en Europa y otros continentes en la última década. En 2023, la OMS alertó sobre la relación directa entre el cambio climático y el incremento de enfermedades vectoriales como el dengue y la malaria, debido a la expansión de los mosquitos a nuevas áreas geográficas. Además, el cambio climático afecta la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable, incrementando el riesgo de desnutrición y enfermedades diarreicas, que son especialmente letales en niños menores de cinco años.

3. Contaminación del agua

El agua, fuente vital de vida, está amenazada por la contaminación causada por desechos industriales, pesticidas y residuos farmacéuticos. Según la OMS, más de 2.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable segura, lo que pone en riesgo su salud.

Las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, la fiebre tifoidea y la disentería, siguen siendo un problema grave en muchas regiones del mundo, sobre todo en África subsahariana y Asia meridional. Además, la contaminación del agua con sustancias químicas, como los microplásticos y los metales pesados, tiene efectos a largo plazo sobre la salud, incrementando el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer, problemas reproductivos y disfunciones hormonales.

4. Exposición a productos químicos tóxicos

El uso intensivo de productos químicos en la agricultura, la industria y los productos domésticos ha incrementado la exposición de las personas a sustancias peligrosas. El plomo, el mercurio, los pesticidas y otros productos químicos pueden acumularse en el cuerpo y causar enfermedades graves. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la exposición a productos químicos tóxicos es responsable de más de 1,6 millones de muertes anuales en todo el mundo.

El plomo, presente en pinturas antiguas, suelos y agua, es particularmente dañino para los niños, provocando retrasos en el desarrollo cognitivo y problemas neurológicos. Mientras tanto, los pesticidas han sido relacionados con un aumento en los casos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas y problemas reproductivos.

5. Desigualdad social y acceso a entornos saludables

Un factor determinante que exacerba los efectos de la salud ambiental es la desigualdad social. Las personas que viven en condiciones de pobreza o en áreas desfavorecidas suelen estar más expuestas a los riesgos ambientales. Esto incluye la falta de acceso a agua potable, el vivir en zonas con altos niveles de contaminación o la cercanía a industrias peligrosas.

La OMS ha señalado que los países en desarrollo son los que más sufren las consecuencias de la degradación ambiental, mientras que las naciones más ricas son responsables de una mayor proporción de la contaminación global. Esta brecha social y económica también se refleja en las tasas de enfermedades, con las poblaciones más pobres enfrentando mayores tasas de mortalidad y morbilidad.



¿Qué se está haciendo para mejorar la salud ambiental?

Frente a estos desafíos, muchas organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de la sociedad civil están trabajando para mitigar los riesgos ambientales y mejorar la salud de las personas. El Acuerdo de París sobre el cambio climático, adoptado en 2015, es uno de los esfuerzos más ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de las temperaturas globales. A nivel local, muchas ciudades están implementando políticas de transporte sostenible, como la promoción del uso de bicicletas y el transporte público eléctrico, para reducir la contaminación del aire.

Sin embargo, a pesar de los avances, la crisis ambiental global sigue siendo una amenaza latente. La OMS ha instado a los gobiernos a integrar las consideraciones de salud ambiental en sus políticas públicas, señalando que la inversión en salud ambiental no solo mejorará la calidad de vida de millones de personas, sino que también reducirá los costos sanitarios a largo plazo.

Proteger el medio ambiente para garantizar un futuro saludable

El Día Internacional de la Salud Ambiental es un recordatorio oportuno de que el bienestar humano está inextricablemente ligado al estado de nuestro entorno. Proteger el medio ambiente no es solo una cuestión de preservar los ecosistemas, sino de garantizar un futuro saludable para las generaciones presentes y futuras. Las políticas globales, la concienciación y la acción ciudadana serán claves para mitigar los efectos de los factores ambientales en la salud y construir un mundo más sostenible y equitativo.