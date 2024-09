Bien, bien. ¿Y esos "peros"?

La economía española crece bastante, pero, la deuda crece también. Las calles de nuestra ciudades son bastante seguras, la delincuencia no es alta, en eso estamos mejor que Francia, pero, allí, los trabajadores ganan más. España es un país longevo, es decir, las personas viven más años, pero, hay países donde las personas viven menos años, pero viven mejor.



Se invertirá más en educación, pero, seguiremos teniendo una escuela concertada que crece y una escuela pública, en parte, guetificada. Edmundo González desmiente presiones de España tras su salida de Venezuela, pero, el PP sigue utilizando el tema de Venezuela como arma para golpear al gobierno central. En EEUU ya se vende un medicamento, el Lekanemab, que frena el deterioro cognitivo de los ancianos, pero, por sus efectos secundarios, en Europa no se aprueba.

El independentismo ha perdido fuerza y se están normalizando las relaciones entre las instituciones catalanas y las del resto del estado, pero, el PP sigue criticando la política del PSOE. Un partido no independentista gobierna la comunidad, pero, seguramente en la escuela la lengua oficial del estado, seguirá estando marginada. Cataluña tendrá un otoño lluvioso, pero, las lluvias no acabarán con la sequía.