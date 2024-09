​El programa 'Mandato por el Clima' logra uno de los mayores consensos políticos en España para aplicar medidas urgentes contra la crisis climática

Este lunes ha culminado con éxito la iniciativa de formación climática dirigida a los representantes de la XV Legislatura, tanto del Congreso como del Senado, con la participación de parlamentarios de los principales partidos políticos en la Sala Cánovas del Congreso de los Diputados. La iniciativa ‘Mandato por el Clima’ ha obtenido el respaldo histórico de la ‘Declaración ante el desafío del cambio climático de las Cortes Generales’ por parte de PP, PSOE, Sumar, EH-Bildu, ERC, PNV, Podemos, Coalición Canaria, BNG, UPN y Junts per Catalunya.





El Observatorio de la Sostenibilidad y Oxfam Intermón han sido los encargados de inaugurar el acto como promotores de la iniciativa que, en su última jornada, ha contado con especialistas de alto nivel para abordar la crisis climática desde todas las perspectivas posibles. La ponencia de Xavier Rodó (ISGlobal) se ha centrado en el tema de la Salud Pública; Isabelle Anguelovski (UAB, ICREA), por su parte, ha hablado de Justicia ambiental; y José Esquinas (FAO, promotor del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos), ha disertado sobre un futuro basado en la ciencia con más democracia y la creación de la figura del Defensor de las generaciones futuras.

Tras las intervenciones científicas, los representantes de los partidos han tenido ocasión de plantear sus preguntas y propuestas respecto al desafío climático en una mesa política formada por César Sánchez (PP), Ángel Martínez (PSOE), Mar González (Sumar) y Carmen da Silva (BNG). Después, ha seguido un coloquio sobre Comunicación efectiva y desinformación climática, dirigido por Isabel Moreno, del programa "Aquí la Tierra".

El proyecto ‘Mandato por el Clima’ tiene como objetivo lograr un consenso político que fomente decisiones basadas en la ciencia, garantizando que las transiciones sean justas y equitativas, con especial atención a los grupos de población más vulnerables. Lanzada el 21 de mayo de 2024, la campaña busca llevar la ciencia al corazón de las decisiones políticas en un momento marcado por la polarización y la crisis climática. Este esfuerzo ya ha sido replicado con éxito en países como Francia y Canadá.

Los expertos que lideran las formaciones provienen de instituciones de referencia como el ISGlobal, UAB, ICREA, el CSIC, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) o el Centro Vasco de Investigación sobre Cambio Climático (BC3), con temas clave como: el impacto del cambio climático en la salud pública, mecanismos de justicia ambiental, la lucha contra la desinformación, los límites planetarios y la crisis ecológica, el impacto económico del cambio climático y la política energética, entre otros.

Fernando Prieto, CEO del Observatorio de la Sostenibilidad, ha destacado el consenso histórico que ha logrado la iniciativa: “Nos alegra poder dar esta buena noticia, y esperamos que los partidos políticos sigan dando pasos en la dirección que ha marcado la declaración que han suscrito todos excepto Vox. Ahora que cuentan con una hoja de ruta fruto del consenso, es importante pasar a la acción, y hacerlo de manera rápida, ambiciosa y basándonos en la ciencia”.

Lourdes Benavides, responsable de Justicia Climática de Oxfam Intermón, ha invitado a sus Señorías a “escuchar a la ciencia como un acto de responsabilidad y de justicia”. “Si no se toman medidas ya, seguiremos quemando el carbono que nos queda, destruyendo cualquier posibilidad de acabar con la pobreza y de asegurar un planeta habitable para las generaciones futuras, impactando sobre todo a las personas más pobres y marginadas”, ha señalado”. “‘Mandato por el Clima’, así como la Declaración que ha surgido de él, es un paso hacia adelante, pero no debe quedarse en meras intenciones, hay que hacerlo realidad y el compromiso de sus Señorías es imprescindible”.